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Horóscopo de hoy Tauro lunes 25 de enero de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Te dejarás llevar, definitivamente vivirás al ritmo de tus emociones y de los latidos de tu corazón.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor: La vida conyugal se verá bastante bien influenciada por los astros, la Luna está en el signo zodiacal de Cáncer, sensible y romántica, pero las cosas podrían ser mucho mejores si pones más de tu parte, por ejemplo, siendo menos posesivo.

Tendrás que dominar tus pasiones, que muchas veces vencerán a la razón y, sobre todo, desconfiar de esas reacciones que te parecen lógicas a ti pero que confunden a tu pareja.

Este es un período en el que el corazón prevalecerá por sobre la razón, pero sin exagerar.

Tu decreto: “Disfruto y agradezco todos los días que voy al trabajo".

Tu color: Verde.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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