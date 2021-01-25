Horóscopo de hoy Tauro lunes 25 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor: La vida conyugal se verá bastante bien influenciada por los astros, la Luna está en el signo zodiacal de Cáncer, sensible y romántica, pero las cosas podrían ser mucho mejores si pones más de tu parte, por ejemplo, siendo menos posesivo.

Tendrás que dominar tus pasiones, que muchas veces vencerán a la razón y, sobre todo, desconfiar de esas reacciones que te parecen lógicas a ti pero que confunden a tu pareja.

Este es un período en el que el corazón prevalecerá por sobre la razón, pero sin exagerar.

Tu decreto: “Disfruto y agradezco todos los días que voy al trabajo".

Tu color: Verde.