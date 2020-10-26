Horóscopo de hoy Tauro lunes 26 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... Te has cegado ante tus propias emociones, lentamente te darás cuenta de que confías menos en ti mismo de lo que deberías.
Horóscopo de hoy
Tauro en el tarot:
Algunas cosas en la vida están fuera de tu control. El ocho de Espadas indica que estás siendo contenido por algunas de ellas, esto puede significar algo tan personal como un mal jefe o de mayor jerarquía como las políticas internacionales, en cualquier caso, posiblemente estás viendo que tus opciones están siendo restringidas en cada paso que das.
El mejor curso de acción recae en lo único que puedes controlar: enfréntate a esta situación con paciencia, debes estar listo para moverte cuando la situación cambie.
Te has cegado ante tus propias emociones, lentamente te darás cuenta de que confías menos en ti mismo de lo que deberías y estás paralizado por la indecisión.
Decreto: “Hoy avanzo de forma perfecta”.
Color: rojo.