Horóscopo de hoy Tauro martes 2 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Hasta en tus equívocos estás enseñando; no te quejas, lo tomas como una gran enseñanza.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Tu opuesto y complemento Escorpio hará su triunfal llegada esta noche.
Eres la prudencia, la discreción hecha carne, este día vigila sin emociones la actitud de otros, pero déjalos tomar su camino, pues si se equivocan por tu consejo, la culpa recaerá sobre ti.
El mejor ejemplo que puedes dar es tu propia vida, que la observen y sigan tu proceder si quieren.
Visualización para este día: Mírate frente a un espejo y di de manera firme: “No ofrezco mis conocimientos, sino mi ejemplo a seguir”.