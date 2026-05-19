Conoce a Diego Carrillo, uno de los nuevos cocineros de MasterChef 24/7
Smi-Lee, como también se le conoce, destacó en la gala del domingo por su pasión por la música
Esta noche conoceremos a todos los participantes oficiales que se disputarán el gran premio de dos millones de pesos en MasterChef 24/7, pues un puesto continúa libre debido a la votación del público para elegir al cocinero número 22; sin embargo, la mayoría ya comenzó con su preparación formal al interior del reality show y uno de ellos es Diego Carrillo, un concursante que brilló en la gala de ayer por su pasión por la música, por lo que te invitamos a conocer un poco más de él a continuación.
¿Quién es Diego Carrillo?
De acuerdo con YouTube, Smi-Lee, como también se le conoce, es un cantante y compositor de reguetón y miembro fundador de "Barrio Fino".
Actualmente, el participante cuenta con 376,4 mil seguidores en su cuenta oficial de TikTok y 54,5 mil suscriptores en su canal de YouTube, plataforma en la que también comparte su música.
¿Quiénes son TODOS los participantes confirmados de MasterChef 24/7?
- Michelle Malacara
- Luis Alfonso Ramos
- Emmanuel Chiang
- Carmen Fuentes
- Flor Ramírez
- Jazmín Bernal
- Camila Romero
- Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"
- Daniela Parra
- Ixdit Vega
- Lourdes Cruz, "Lula"
- Claudia Ruíz
- Diego Carrillo
- Julio Vázquez
- Bruno Bautista, "Lancer"
- Ricardo Cendejas
- María del Carmen Ramos
- Javier Lara
- Nahieli Jácome, "Nash"
- Arturo López
- Alberto Palomino, "Ramahá"
¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?
Esta noche conoceremos al último cocinero elegido por el público para integrarse formalmente a MasterChef 24/7, así como al ganador del poder del Pin y por lo tanto, primer capitán de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.
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