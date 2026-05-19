Conoce a Diego Carrillo, uno de los nuevos cocineros de MasterChef 24/7

Esta noche conoceremos a todos los participantes oficiales que se disputarán el gran premio de dos millones de pesos en MasterChef 24/7, pues un puesto continúa libre debido a la votación del público para elegir al cocinero número 22; sin embargo, la mayoría ya comenzó con su preparación formal al interior del reality show y uno de ellos es Diego Carrillo, un concursante que brilló en la gala de ayer por su pasión por la música, por lo que te invitamos a conocer un poco más de él a continuación.

¿Quién es Diego Carrillo?

De acuerdo con YouTube, Smi-Lee, como también se le conoce, es un cantante y compositor de reguetón y miembro fundador de "Barrio Fino".

Actualmente, el participante cuenta con 376,4 mil seguidores en su cuenta oficial de TikTok y 54,5 mil suscriptores en su canal de YouTube, plataforma en la que también comparte su música.

¿Quiénes son TODOS los participantes confirmados de MasterChef 24/7?

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Romero

Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"

Daniela Parra

Ixdit Vega

Lourdes Cruz, "Lula"

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, "Lancer"

Ricardo Cendejas

María del Carmen Ramos

Javier Lara

Nahieli Jácome, "Nash"

Arturo López

Alberto Palomino, "Ramahá"

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al último cocinero elegido por el público para integrarse formalmente a MasterChef 24/7, así como al ganador del poder del Pin y por lo tanto, primer capitán de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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