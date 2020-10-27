Horóscopo de hoy Tauro martes 27 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... Pasarás de los intercambios amistosos a una relación estimulada por la sensualidad y el deseo sexual.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Con Mercurio retrógrado puede que te encuentres discutiendo más frecuentemente con tus familiares y colegas de trabajo ¡Trata de ser menos duro en este período! Se termina en Noviembre, bájale porfitas.
Tauro en el amor:
Para todos los que no están en relaciones románticas, pueden tener algunas aventuras de una noche en el camino, para los que tienen pareja, pasarás de los intercambios amistosos y la comprensión intelectual a una relación estimulada por la sensualidad y el deseo sexual.