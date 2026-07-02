¿La decisión de Nora le cobrará factura en MasterChef 24/7? Ixdit y Antrax discuten las posibles repercusiones

Además de confirmar a los primeros tres cocineros que aseguraron su permanencia en MasterChef 24/7 hasta la octava semana, la batalla por equipos también definió a la participante que no podrá ser salvada por el público debido a la decisión tomada por Nora; sin embargo, algunos integrantes de las "Guapas del barrio" consideraron que tal vez la elección podría jugarle en contra a la actual portadora del Pin del Chef.

De regreso al Mundo MasterChef, Antrax e Ixdit se cuestionaron si la decisión de Nora pudo haber molestado a la comunidad de fans de Flor, a lo que ambos coincidieron en que sí podría ser una posibilidad genuina.

La cocinera salvada en la batalla por equipos puso como ejemplo a Daniela y es que la cocinera ha sido salvada por haber conseguido el mayor número de votos del público en múltiples ocasiones en el pasado y señaló que pudo haber sido contraproducente echarse encima a un fandom que se ha hecho presente en las decisiones de MasterChef 24/7.

Cabe recordar que aunque Flor no recibió un delantal negro, no podrá ser salvada por el público, por lo que tendrá que esforzarse durante los días restantes de esta semana y es que su desempeño en la cocina más poderosa de México será lo único que la salve de la eliminación de este próximo domingo 5 de julio.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

A excepción de Flor, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

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