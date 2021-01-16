Horóscopo de hoy Tauro sábado 16 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Todo dentro del hogar es amor, cocinar, hacer la limpieza, salir a la tienda (con las debidas precauciones), esto hace Venus en el signo zodiacal de Capricornio más la Luna en Piscis.

La clave está en hacer de cada acto cotidiano una fiesta entre dos, con ese método es imposible que te alcance la rutina y los avances de cada pequeño esfuerzo se vuelven ilimitados.

Si estás soltero, el combustible que motiva al amor nunca está hecho de soberbia y de autosuficiencia, sino de alegría, de humildad y de entrega y no son los valores que te han distinguido a últimas fechas ante esa persona que te importa.