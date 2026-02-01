Horóscopo del domingo 1 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del domingo 1 de febrero en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
¡La caída de Ernesto y los nuevos ocupantes de La Villa 360! Revive lo mejor del Exatlón
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 1 de febrero de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 1 de febrero de 2026
Hoy, domingo 1 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el
horóscopo
completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: la energía del día potencia tu necesidad de expresarte con mayor seguridad y confianza. Con la influencia de la Luna Llena en Leo se activan temas de creatividad, romance y reconocimiento personal.
- Tauro: el clima energético invita a revisar asuntos emocionales ligados al hogar y la familia. La Luna Llena en Leo te impulsa a buscar equilibrio entre tus necesidades internas y las demandas externas.
- Géminis: el día favorece la comunicación clara y las conversaciones importantes. La Luna Llena en Leo potencia tu capacidad para decir lo que sientes sin filtros.
- Cáncer: la energía se enfoca en el valor personal y la seguridad material. La Luna Llena en Leo puede generar mayor conciencia sobre tus talentos y recursos.
- Leo: sientes un fuerte protagonismo emocional y necesidad de afirmarte. La Luna Llena en Leo marca un cierre de ciclo personal y te invita a mostrar tu verdadera esencia.
- Virgo: la jornada propone introspección y conexión con el mundo interno. La Luna Llena en Leo activa procesos de sanación emocional profunda.
- Libra: el día favorece los vínculos sociales y los proyectos grupales. Con la influencia de la Luna Llena en Leo se refuerza tu deseo de pertenencia y reconocimiento.
- Escorpio: la energía se dirige a temas profesionales y de exposición pública. La Luna Llena en Leo puede traer resultados visibles de esfuerzos pasados.
- Sagitario: la jornada impulsa la expansión, los viajes y el aprendizaje. La Luna Llena en Leo fortalece tu visión optimista y tu deseo de crecimiento.
- Capricornio: el clima energético invita a transformar emociones intensas y soltar viejos apegos. La Luna Llena en Leo ilumina temas de poder personal y control.
- Acuario: el foco está en las relaciones y en los acuerdos importantes. La Luna Llena en Leo activa definiciones clave en vínculos afectivos.
- Piscis: el día favorece el orden interno y el cuidado de la salud emocional. La Luna Llena en Leo te impulsa a prestar atención a tus hábitos y rutinas.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo