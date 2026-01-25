Horóscopo del domingo 25 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 25 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 25 de enero de 2026

Hoy, domingo 25 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el día invita a bajar un poco el ritmo. La Luna en Tauro te recuerda la importancia de cuidar tu energía y disfrutar del presente sin apuros.

: el día invita a bajar un poco el ritmo. La Luna en Tauro te recuerda la importancia de cuidar tu energía y disfrutar del presente sin apuros. Tauro : sientes una conexión especial con tus deseos y necesidades personales. La Luna en Tauro potencia tu seguridad emocional y te ayuda a tomar decisiones con mayor firmeza.

: sientes una conexión especial con tus deseos y necesidades personales. La Luna en Tauro potencia tu seguridad emocional y te ayuda a tomar decisiones con mayor firmeza. Géminis : la jornada propone introspección y escucha interna antes de actuar. Es un buen momento para ordenar pensamientos y soltar distracciones.

: la jornada propone introspección y escucha interna antes de actuar. Es un buen momento para ordenar pensamientos y soltar distracciones. Cáncer : el foco está puesto en amistades y proyectos compartidos. La energía del día favorece vínculos que te brindan contención y apoyo real.

: el foco está puesto en amistades y proyectos compartidos. La energía del día favorece vínculos que te brindan contención y apoyo real. Leo : la atención se dirige al plano profesional y a tu proyección futura. La Luna en Tauro ayuda a sostener metas con constancia y paciencia.

: la atención se dirige al plano profesional y a tu proyección futura. La Luna en Tauro ayuda a sostener metas con constancia y paciencia. Virgo : sientes una necesidad de expansión y de buscar nuevos rumbos. Es un buen día para confiar en procesos que se construyen paso a paso.

: sientes una necesidad de expansión y de buscar nuevos rumbos. Es un buen día para confiar en procesos que se construyen paso a paso. Libra : la jornada invita a asimilar emociones profundas con mayor calma. La Luna en Tauro favorece la confianza en los vínculos.

: la jornada invita a asimilar emociones profundas con mayor calma. La Luna en Tauro favorece la confianza en los vínculos. Escorpio : las relaciones se vuelven más sólidas y claras. La energía disponible impulsa acuerdos basados en el compromiso.

: las relaciones se vuelven más sólidas y claras. La energía disponible impulsa acuerdos basados en el compromiso. Sagitario : el día favorece la organización y el cuidado de tu bienestar físico. La Luna en Tauro te recuerda la importancia de respetar tus propios tiempos.

: el día favorece la organización y el cuidado de tu bienestar físico. La Luna en Tauro te recuerda la importancia de respetar tus propios tiempos. Capricornio : sientes mayor conexión con el disfrute y la creatividad. Es un buen momento para relajarte sin sentir culpa.

: sientes mayor conexión con el disfrute y la creatividad. Es un buen momento para relajarte sin sentir culpa. Acuario : el foco está puesto en el hogar y en las emociones más íntimas. la energía del día invita a buscar seguridad en lo simple.

: el foco está puesto en el hogar y en las emociones más íntimas. la energía del día invita a buscar seguridad en lo simple. Piscis: la comunicación se vuelve más fluida y sincera. La Luna en Tauro ayuda a expresar lo que sientes con mayor claridad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: