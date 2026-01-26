Horóscopo del lunes 26 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 26 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 26 de enero de 2026

Hoy, lunes 26 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el día invita a consolidar decisiones recientes con mayor calma. La Luna Creciente en Tauro te ayuda a enfocar tu energía en objetivos concretos y sostenibles.

: el día invita a consolidar decisiones recientes con mayor calma. La Luna Creciente en Tauro te ayuda a enfocar tu energía en objetivos concretos y sostenibles. Tauro : sientes un impulso renovado para avanzar en proyectos personales. La Luna Creciente en Tauro potencia tu seguridad interna y te anima a confiar en tu propio ritmo.

: sientes un impulso renovado para avanzar en proyectos personales. La Luna Creciente en Tauro potencia tu seguridad interna y te anima a confiar en tu propio ritmo. Géminis : la jornada propone introspección y orden mental antes de exponerte demasiado. Es un buen momento para escuchar más de lo que hablas.

: la jornada propone introspección y orden mental antes de exponerte demasiado. Es un buen momento para escuchar más de lo que hablas. Cáncer : el foco está puesto en amistades y planes a futuro que empiezan a tomar forma. La energía disponible favorece alianzas estables y confiables.

: el foco está puesto en amistades y planes a futuro que empiezan a tomar forma. La energía disponible favorece alianzas estables y confiables. Leo : sientes mayor responsabilidad frente a metas profesionales. La Luna Creciente en Tauro te recuerda que el éxito se construye paso a paso.

: sientes mayor responsabilidad frente a metas profesionales. La Luna Creciente en Tauro te recuerda que el éxito se construye paso a paso. Virgo : el día invita a abrirte a nuevas posibilidades. La energía disponible favorece aprendizajes prácticos y duraderos.

: el día invita a abrirte a nuevas posibilidades. La energía disponible favorece aprendizajes prácticos y duraderos. Libra : la jornada impulsa procesos de transformación emocional con mayor serenidad. La Luna Creciente en Tauro ayuda a estabilizar sentimientos e inseguridades.

: la jornada impulsa procesos de transformación emocional con mayor serenidad. La Luna Creciente en Tauro ayuda a estabilizar sentimientos e inseguridades. Escorpio : las relaciones se vuelven más claras y buscas definiciones concretas. Es un buen momento para fortalecer vínculos desde la confianza mutua.

: las relaciones se vuelven más claras y buscas definiciones concretas. Es un buen momento para fortalecer vínculos desde la confianza mutua. Sagitario : el día favorece la organización y el cuidado de la salud. La energía disponible te ayuda a sostener hábitos más equilibrados.

: el día favorece la organización y el cuidado de la salud. La energía disponible te ayuda a sostener hábitos más equilibrados. Capricornio : sientes mayor conexión con el disfrute y la creatividad. La Luna Creciente en Tauro invita a valorar lo simple y lo placentero.

: sientes mayor conexión con el disfrute y la creatividad. La Luna Creciente en Tauro invita a valorar lo simple y lo placentero. Acuario : el foco está puesto en el hogar y en tu mundo emocional. Es un buen día para buscar contención en tus seres queridos.

: el foco está puesto en el hogar y en tu mundo emocional. Es un buen día para buscar contención en tus seres queridos. Piscis: la comunicación se vuelve más firme y consciente. La energía disponible favorece diálogos que aportan claridad y seguridad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: