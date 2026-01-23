Horóscopo del viernes 23 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 23 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 23 de enero de 2026

Hoy, viernes 23 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el día te impulsa a tomar la iniciativa con mayor confianza y decisión. La Luna en tu signo potencia tu energía personal y te invita a actuar sin tantas dudas.

: el día te impulsa a tomar la iniciativa con mayor confianza y decisión. La Luna en tu signo potencia tu energía personal y te invita a actuar sin tantas dudas. Tauro : la jornada propone escuchar más tus impulsos internos antes de avanzar. Es un buen momento para observar sin apurarte y cuidar tus emociones.

: la jornada propone escuchar más tus impulsos internos antes de avanzar. Es un buen momento para observar sin apurarte y cuidar tus emociones. Géminis : sientes una motivación renovada para concretar ideas que venías postergando. La energía disponible favorece encuentros y conversaciones estimulantes.

: sientes una motivación renovada para concretar ideas que venías postergando. La energía disponible favorece encuentros y conversaciones estimulantes. Cáncer : el foco está puesto en el ámbito profesional y en cómo te muestras frente a los demás. La Luna en Aries puede generar cierta impaciencia, por lo que conviene actuar con calma.

: el foco está puesto en el ámbito profesional y en cómo te muestras frente a los demás. La Luna en Aries puede generar cierta impaciencia, por lo que conviene actuar con calma. Leo : el día te conecta con el entusiasmo y las ganas de expandirte. La Luna en Aries favorece viajes, estudios y nuevas experiencias.

: el día te conecta con el entusiasmo y las ganas de expandirte. La Luna en Aries favorece viajes, estudios y nuevas experiencias. Virgo : la energía invita a transformar emociones profundas en valentía. Es un buen momento para enfrentar lo que evitabas.

: la energía invita a transformar emociones profundas en valentía. Es un buen momento para enfrentar lo que evitabas. Libra : las relaciones se vuelven más intensas y directas. La Luna en Aries propone vínculos honestos, aunque algo impulsivos.

: las relaciones se vuelven más intensas y directas. La Luna en Aries propone vínculos honestos, aunque algo impulsivos. Escorpio : el día favorece decisiones prácticas y movimientos estratégicos. La energía disponible te ayuda a canalizar tu intensidad en acciones productivas.

: el día favorece decisiones prácticas y movimientos estratégicos. La energía disponible te ayuda a canalizar tu intensidad en acciones productivas. Sagitario : sientes una fuerte necesidad de expresarte y disfrutar. La Luna en Aries potencia tu creatividad y tu deseo de aventura.

: sientes una fuerte necesidad de expresarte y disfrutar. La Luna en Aries potencia tu creatividad y tu deseo de aventura. Capricornio : la jornada invita a revisar temas familiares. La energía del día favorece conversaciones claras y sin vueltas.

: la jornada invita a revisar temas familiares. La energía del día favorece conversaciones claras y sin vueltas. Acuario : la comunicación se vuelve más espontánea y directa. La Luna en Aries estimula intercambios y decisiones conscientes.

: la comunicación se vuelve más espontánea y directa. La Luna en Aries estimula intercambios y decisiones conscientes. Piscis: el foco está puesto en tus recursos personales y en tu autoestima. La energía disponible te invita a valorar más lo que eres. Tienes mucho que agradecerle a la vida.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

