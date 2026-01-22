Mhoni Vidente lanza terrible predicción sobre el destino de Nicolás Maduro tras ser capturado: ¿será asesinado?

Mhoni Vidente reveló nuevas predicciones que, según ella, podrían cumplirse en las próximas semanas. En sus visiones de la era de Acuario, la famosa astróloga aseguró haber visto un acontecimiento que, de concretarse, cambiaría al mundo: la muerte de Nicolás Maduro.

A través de su canal de YouTube, la pitonisa cubana consultó las cartas del tarot y explicó que el destino del político venezolano estaría marcado por la cárcel, donde —según sus visiones— fallecería tras intentar salvar a su hijo. Mhoni sostuvo que este escenario se daría en medio de una fuerte presión internacional encabezada por Estados Unidos y el expresidente Donald Trump.

De acuerdo con la vidente, la familia de Maduro habría realizado un ritual llamado “Número 13 de los Masones”, el cual, presuntamente, le habría otorgado el poder para gobernar Venezuela. En esta predicción, aclaró que Maduro no sería asesinado, sino que moriría a causa de un infarto fulminante.

“Se van a alinear todas las situaciones, muchos políticos y mucha gente involucrada (...) Maduro será pieza clave para el fin de otros gobiernos”, señaló Mhoni Vidente.

Pero eso no fue todo. La astróloga también afirmó que Estados Unidos se volverá más poderoso, al grado de consolidarse como una especie de imperio. Según su visión, obtendría Groenlandia y tendría control sobre Israel. Además, aseguró que el mandatario estadounidense estaría en medio de otro atentado, del cual lograría sobrevivir.

¿Qué pasará con México, según las predicciones de Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente también habló del futuro de México y advirtió que será un año complicado para el país, el cual estaría dominado por Estados Unidos. Según sus palabras, habría cambios de “régimen y de pensamiento”, nuevas leyes de migración y una “mano dura total” contra el narcotráfico.

Mhoni Vidente dice que habrá una nueva pandemia en 2026.|(Facebook Mhoni Vidente)

Asimismo, predijo catástrofes mundiales, sequías en México y cambios repentinos de clima relacionados con la actividad del sol. Incluso habló del inicio de una nueva pandemia este año, aunque no detalló cómo se propagaría. “Mi recomendación total: cuiden su dinero, paguen sus deudas, tengan dos o tres trabajos, sean más conscientes y vean hacia el futuro”, aconsejó la pitonisa.

Si bien Mhoni Vidente ha acertado en algunas de sus predicciones a lo largo de los años, sus visiones no cuentan con sustento científico ni político, por lo que deben tomarse con cautela.