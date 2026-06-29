Horóscopo de la semana: las predicciones de Mhoni Vidente del 29 junio al 3 de julio en el amor, dinero y salud

El horóscopo de la semana ya está aquí y trae predicciones que podrían cambiar el rumbo de varios signos. Mhoni Vidente lanzó las cartas del tarot para consultar el futuro y reveló impactantes predicciones que podrían cumplirse desde este lunes 29 de junio y hasta el viernes 3 de julio. Según la famosa astróloga, algunos signos experimentarán cambios importantes que podrían generar desequilibrio. A continuación, te presentamos lo que le depara el destino a cada uno de ellos.

ARIES

La carta de El Mundo anuncia el cierre de ciclos y la apertura de nuevos caminos que podrían transformar tu destino. Los viajes, las oportunidades laborales y las decisiones importantes estarán favorecidos por el universo, pero será fundamental que no descuides tu bienestar físico. El estrés acumulado y las migrañas podrían aparecer como una señal de que necesitas equilibrar tus energías. Confía en tu intuición, porque te llevará exactamente hacia donde debes estar. Números de la suerte: 21, 28 y 37. Colores de poder: rojo y blanco.

TAURO

La poderosa Rueda de la Fortuna comienza a girar a tu favor y abre una etapa de prosperidad y crecimiento económico. Todo aquello por lo que has trabajado con esfuerzo empieza a rendir frutos, por lo que es momento de confiar en los tiempos del universo. Sin embargo, evita absorber responsabilidades ajenas o permitir que la presión laboral afecte tu tranquilidad, ya que el estrés podría convertirse en tu principal obstáculo. La abundancia llega, pero será clave proteger tu paz mental. Números de la suerte: 06, 29 y 31. Colores mágicos: blanco y azul.

GÉMINIS

La energía de El Ermitaño te invita a mirar hacia tu interior para encontrar respuestas que llevas tiempo buscando. Según las predicciones , esta semana será ideal para reorganizar tus finanzas, sanar preocupaciones económicas y tomar decisiones inteligentes relacionadas con el ahorro. Tu sabiduría interior estará más despierta que nunca, por lo que cualquier corazonada merece ser escuchada. Escuchar tu voz interior será la clave para avanzar con seguridad. Números de la suerte: 01, 16 y 20. Colores de protección: blanco y negro.

CÁNCER

La carta de El Mago te recuerda que tienes el poder de convertir tus sueños en realidad. Estás atravesando uno de los periodos más afortunados del año, con abundancia, estabilidad y oportunidades para crecer en distintos aspectos de tu vida. Todo dependerá de que actúes con confianza y determinación. La buena fortuna está de tu lado si te atreves a dar el siguiente paso. Números de la suerte: 25, 26 y 30. Colores de abundancia: verde y amarillo.

LEO

El As de Oros ilumina tu camino con éxito, reconocimiento y nuevas oportunidades económicas. Las cartas indican que podrías recibir una propuesta interesante o una recompensa por el esfuerzo realizado durante los últimos meses. Sin embargo, no es momento de prestar dinero ni de compartir todos tus planes con quienes no han demostrado lealtad. La prosperidad llega, pero deberás protegerte de la envidia y las malas energías. Números de la suerte: 14, 15 y 23. Colores de fortuna: rojo y naranja.

El horóscopo de Mhoni Vidente para LEO: su suerte y predicciones.|(Facebook de Mhoni Vidente / Canva)

VIRGO

La Carta del Dinero anuncia movimientos favorables en asuntos económicos y oportunidades inesperadas. Pagos pendientes podrían destrabarse y surgir nuevas posibilidades para mejorar tus finanzas. Aunque el universo te sonríe en el ámbito material, también te recuerda la importancia de cuidar tu salud mental y emocional. Tu tranquilidad será la herramienta más poderosa para aprovechar las bendiciones que llegan. Números de la suerte: 03, 07 y 10. Colores energéticos: amarillo y azul.

LIBRA

La Estrella te convierte en uno de los signos más afortunados de la semana y potencia tu brillo personal. El reconocimiento, las nuevas oportunidades y las buenas noticias podrían aparecer cuando menos lo esperas, siempre que te permitas mostrar tus talentos sin miedo. Tu energía será magnética y atraerá miradas positivas. Es momento de confiar en ti y dejar que el universo vea todo tu potencial. Números de la suerte: 02, 04 y 18. Colores de manifestación: rojo y blanco.

ESCORPIÓN

La carta de El Juicio trae respuestas, resoluciones y el cierre de asuntos pendientes que llevaban tiempo sin avanzar. Los temas legales, familiares o relacionados con trámites comenzarán a encontrar soluciones favorables, permitiéndote avanzar con mayor tranquilidad. Escucha tu intuición antes de tomar decisiones importantes. La claridad que estabas esperando finalmente comenzará a manifestarse. Números de la suerte: 08, 19 y 35. Colores de equilibrio: azul y amarillo.

SAGITARIO

La Torre llega para derribar obstáculos y abrir espacio a nuevas oportunidades de crecimiento. Aunque muchas personas temen esta carta, su energía te ayudará a transformar situaciones complicadas en valiosas lecciones de vida. Lo que parecía una pérdida podría convertirse en una bendición inesperada. Los cambios que hoy parecen difíciles podrían convertirse en tu mayor oportunidad. Números de la suerte: 09, 13 y 33. Colores de fuerza: rojo y blanco.

CAPRICORNIO

El Carruaje te impulsa a avanzar con determinación y a dejar atrás los miedos que frenan tu progreso. Esta semana sentirás que muchas situaciones comienzan a acomodarse a tu favor y que los caminos se despejan para alcanzar metas importantes. La disciplina y el autocontrol serán tus mejores aliados. Tu perseverancia será la clave para convertir los desafíos en victorias. Números de la suerte: 17, 45 y 66. Colores de poder: rojo y verde.

ACUARIO

El Emperador fortalece tu liderazgo y te invita a tomar el control de tu destino. Las cartas señalan que es momento de construir bases sólidas para el futuro y dejar atrás dudas o situaciones que ya no aportan nada positivo a tu crecimiento. El pasado podría intentar regresar, pero el universo te pide mirar hacia adelante. Tu fortaleza interior será más grande que cualquier obstáculo que aparezca. Números de la suerte: 22, 67 y 78. Colores de autoridad: azul y blanco.

PISCIS

La energía radiante de El Sol ilumina tu vida con felicidad, amor y momentos inolvidables. Tu carisma estará en su punto más alto, atrayendo oportunidades, nuevas conexiones y experiencias que llenarán tu corazón de alegría. Es un excelente momento para fortalecer relaciones sentimentales y disfrutar de las bendiciones que el universo pone frente a ti. La buena fortuna te acompaña y podría sorprenderte en los aspectos más importantes de tu vida. Números de la suerte: 05, 34 y 66. Colores de armonía: azul y verde.