La Chef Zahie Téllez explica cómo hacer un verrine correctamente: el error de los cocineros en MasterChef 24/7

El sexto domingo de eliminación en MasterChef 24/7 se vivió al máximo y los cocineros en riesgo tuvieron que sacar sus mejores cartas para permanecer en la competencia. Y uno de los momentos más llamativos de la noche fue cuando llegaron los capitanes invitados y se enfrentaron al reto de preparar un verrine.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban, pues ni Germán Montero, Liz Vega ni Germán Monter Jr pudieron completar la receta con éxito y ninguna de sus preparaciones convenció al jurado. Es por esto que la Chef Zahie Téllez se dio a la tarea de contar paso a paso cómo hubiera hecho este postre francés y lo que le hubiese gustado ver en las estaciones de la cocina más famosa de México.

"Hasta abajo le dejaría el pan, pero mojadito, con algún licor o con algún sirope. Después, le pondría una crema montada y un poquito de fruta picada o salteada con algo. Luego una mousse, para que tenga esta consistencia bien con la grenetina", explicó a través de sus historias de Instagram, plataforma en la que disfruta compartir sus mejores secretas de cocina.

Zahie Téllez reveló que al preparar un verrine es muy importante ver las capas|Canva

¿Por qué el verrine de MasterChef 24/7 no convenció a los jueces? La equivocación que saboteó a los capitanes invitados

Luego de que probaron los postres de los tres exparticipantes de MasterChef 24/7 que regresaron para apoyar a los cocineros con mandil negro, los jueces y "Maestros del fuego" determinaron que ninguno subiría al balcón. Esto porque no alcanzaron la consistencia adecuada, el sabor no era el mejor y la presentación dejó mucho que desear.

Al respecto, la Chef Zahie Téllez destacó que el error que todos tuvieron fue la falta de color en el emplatado y el poco cuidado que le pusieron a la preparación. Por lo que desde su visión como experta, considera que los equipos de la cocina más famosa de México debieron poner varias capas de pan y añadir ingredientes que sumaran color a este platillo francés.

"Finalmente, una salsita, porque lo bonito de estos postres es que vayas viendo las capas y los distintos colores. Si vas a hacer un pan de chocolate, a lo mejor con una crema de vainilla, unos frutos rojos. O sea, como hacer preparaciones dulces con distintas texturas y colores. Que se te antoje el verrine a la hora de verlo", concluyó la implacable jueza del Mundo MasterChef 24/7.