Anna Freud, psicoanalista austríaca: “Un entorno amoroso y comprensivo es el mejor terapeuta para un alma herida”

Desde el Colegio Oficial de Psicología de la Cantabria (España) afirma que la significativa importancia de la psicología como ciencia y disciplina, y el trabajo de psicólogos y psicólogas en la intervención y atención a la salud psicológica y emocional de las personas, debe considerarse imprescindible para que nuestra sociedad mejore en salud mental y calidad de vida.

De esta manera, la entidad pone de relieve cómo la psicología ha sabido ganarse un espacio muy importante en la vida de las personas, buscando entender su comportamiento y el funcionamiento de la mente.

Anna Freud y su aporte a la psicología

La psicología tiene su prestigio gracias al aporte de diferentes profesionales que aportaron estudios e investigaciones para avanzar un poco más en el descifrado de la compleja mente humana. Entre estos podemos destacar a Anna Freud, una destacada psicoanalista austríaca que es conocida por ser una de las fundadoras del psicoanálisis infantil.

Anna Freud adaptó las técnicas de su padre, Sigmund Freud, a la psicología de los niños mediante la observación directa y el juego. Es en este marco que hay que destacar que su aporte más célebre fue la sistematización y descripción detallada de los mecanismos de defensa del yo (como la represión, la proyección y la sublimación), explicando cómo la mente lidia inconscientemente con la ansiedad y los conflictos internos.

Anna Freud y una frase para pensar

Teniendo en cuenta que Anna Freud tuvo un enfoque revolucionario volcado hacia la infancia y el desarrollo de la psicología del yo, muchas frases de su autoría se encuentran entre las principales bibliografías sobre psicología. Una de ellas es la que dice “Un entorno amoroso y comprensivo es el mejor terapeuta para un alma herida” y que pone el foco en la necesidad de un espacio de contención real.

Con esta frase, la psicoanalista austríaca precisa que el entorno no era un mero fondo, sino el principal catalizador de la curación o del trauma. Lo interesante de su perspectiva, que puede aplicarse totalmente en la actualidad, es que no romantizaba el afecto ya que Anna Freud sabía que un "entorno amoroso" exige un esfuerzo consciente de empatía, paciencia y, sobre todo, una escucha activa que valide el dolor del otro sin juzgarlo.