Los 5 signos que serán castigados por el universo este fin de semana, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente lanzó una terrible advertencia para 5 signos del zodiaco que podrían ser castigados por el universo este fin de semana, del 27 al 28 de febrero de 2026, según el horóscopo de hoy. La famosa astróloga señala que las energías están en su contra y habrá bloqueos, advertencias claras y energías negativas que deben corregir.

Según su análisis publicado en su canal de YouTube, Aries, Géminis, Escorpio, Virgo y Tauro deben tomarse las cosas en serio si quieres librar este reto, antes del cambio de mes. Estas son las advertencias :

ARIES: El cierre de mes llega con mucho trabajo y frutos que comenzarán a rendir resultados pronto; sin embargo, el universo te pide controlar el coraje y los pensamientos negativos. Si no manejas tu carácter, podrías sabotear oportunidades importantes. Es momento de reconectar con la naturaleza, hacer el ritual de la veladora roja y soltar el enojo. Marzo promete riqueza, pero primero debes equilibrar tu energía.

GÉMINIS: Estás idealizando demasiado situaciones y personas, y eso ya te está pasando factura emocional. El universo te advierte que no insistas donde las cosas no fluyen, porque podrías llevarte una decepción innecesaria. Aunque el fin de semana pinta alegre y social, debes cuidarte de personas falsas y limpiar tu energía para iniciar marzo sin cargas negativas.

ESCORPIO: Vas a conseguir lo que deseas, aunque el proceso sea lento. Aun así, el universo te lanza una advertencia clara: cuida tu salud y no caigas en excesos ni en chismes que puedan afectar tu estabilidad. Las malas vibras y el mal de ojo podrían rodearte si no te proteges. Mantén la calma, hidrátate y enfócate en cerrar bien el mes para iniciar marzo con abundancia.

VIRGO: El ambiente será de fiesta, pero no puedes seguir ignorando ese problema económico que te incomoda. El universo te está presionando a resolver pagos pendientes antes de pensar en abundancia. Marzo trae promesa de dinero y crecimiento, pero solo si actúas con responsabilidad ahora. Ordena tus finanzas y luego celebra.

TAURO: Estás acumulando pensamientos negativos y sentimientos que no van con tu naturaleza intensa pero transformadora. El universo te pide soltar resentimientos y dejar de quejarte, porque esa energía podría estancarte. Si no haces limpieza emocional y física en tu entorno, podrías atraer conflictos en casa. Aprovecha este fin de semana para purificarte y renovar tu actitud.

Según Mhoni Vidente, hay otro signos que no son señalados por las energías del universo, y tienen el camino libre para crecer en el dinero, con buena fortuna e incluso golpes de suerte: Piscis, Libra, Sagitario, Capricornio, Acuario, Leo y Cáncer.

Por eso, si quieres protegerte de las malas energías que se avecinan o reforzar tu buena suerte, puedes hacer un ritual.

El ritual sencillo para hacer limpieza energética

Hay un montón de rituales que te pueden ayudar a proteger tu casa de malas energías, pero el portal Architectural Digest recomienda ir por el camino fácil y usar cuarzos protectores. Si usas estas piedras preciosas será suficiente para alejarte de las malas vibras. Elige el color y poder que necesites y llévala contigo durante esta transición de mes.

Mhoni Vidente reveló los horóscopos del año 2026.|(Facebook Mhoni Vidente / Canva)