Horóscopo de hoy lunes 23 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Así recordamos a Chuck Norris, ícono de las películas de acción

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 23 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 23 de marzo de 2026

Hoy, lunes 23 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada activa tu curiosidad y te impulsa a moverte con rapidez entre ideas y pendientes. La Luna en Géminis favorece el intercambio con otros, lo que puede ayudarte a aclarar decisiones.

: la jornada activa tu curiosidad y te impulsa a moverte con rapidez entre ideas y pendientes. La Luna en Géminis favorece el intercambio con otros, lo que puede ayudarte a aclarar decisiones. Tauro : el día invita a enfocarte en lo que te brinda estabilidad y seguridad. Una elección consciente puede ayudarte a organizar mejor tus recursos y a sostener vínculos más tranquilos.

: el día invita a enfocarte en lo que te brinda estabilidad y seguridad. Una elección consciente puede ayudarte a organizar mejor tus recursos y a sostener vínculos más tranquilos. Géminis : la Luna en tu signo potencia tu energía mental y tu necesidad de comunicarte con claridad. Podrías sentirte más liviano al expresar lo que piensas y ordenar tus prioridades.

: la Luna en tu signo potencia tu energía mental y tu necesidad de comunicarte con claridad. Podrías sentirte más liviano al expresar lo que piensas y ordenar tus prioridades. Cáncer : la jornada sugiere tomarte momentos de pausa para escuchar lo que ocurre en tu interior. El tránsito de la Luna en Géminis puede generar cierta dispersión si no equilibras tu ritmo.

: la jornada sugiere tomarte momentos de pausa para escuchar lo que ocurre en tu interior. El tránsito de la Luna en Géminis puede generar cierta dispersión si no equilibras tu ritmo. Leo : el día favorece encuentros con personas que comparten tus intereses y proyectos. La Luna en Géminis impulsa nuevas ideas que pueden abrir oportunidades interesantes.

: el día favorece encuentros con personas que comparten tus intereses y proyectos. La Luna en Géminis impulsa nuevas ideas que pueden abrir oportunidades interesantes. Virgo : la energía disponible te lleva a concentrarte en metas que requieren atención y organización. El tránsito de la Luna en Géminis puede exigirte mayor flexibilidad frente a cambios inesperados.

: la energía disponible te lleva a concentrarte en metas que requieren atención y organización. El tránsito de la Luna en Géminis puede exigirte mayor flexibilidad frente a cambios inesperados. Libra : la jornada despierta curiosidad y deseos de aprender algo nuevo o explorar diferentes perspectivas. La Luna en Géminis favorece decisiones más dinámicas que impactan en tu entorno.

: la jornada despierta curiosidad y deseos de aprender algo nuevo o explorar diferentes perspectivas. La Luna en Géminis favorece decisiones más dinámicas que impactan en tu entorno. Escorpio : el día invita a observar con mayor profundidad ciertos temas que requieren resolución. Una actitud prudente puede ayudarte a reorganizar compromisos y a mantener estabilidad.

: el día invita a observar con mayor profundidad ciertos temas que requieren resolución. Una actitud prudente puede ayudarte a reorganizar compromisos y a mantener estabilidad. Sagitario : la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en la forma en que te comunicas con otros. La Luna en Géminis puede traer conversaciones importantes que aporten claridad.

: la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en la forma en que te comunicas con otros. La Luna en Géminis puede traer conversaciones importantes que aporten claridad. Capricornio : la jornada favorece la organización de tu rutina y pequeños cambios que mejoran tu día a día. Prestar atención a los detalles puede ayudarte a sostener equilibrio y avanzar con seguridad.

: la jornada favorece la organización de tu rutina y pequeños cambios que mejoran tu día a día. Prestar atención a los detalles puede ayudarte a sostener equilibrio y avanzar con seguridad. Acuario : el día despierta creatividad y ganas de compartir momentos que te resulten estimulantes. La Luna en Géminis impulsa conexiones y propuestas que pueden renovarte.

: el día despierta creatividad y ganas de compartir momentos que te resulten estimulantes. La Luna en Géminis impulsa conexiones y propuestas que pueden renovarte. Piscis: la energía disponible invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Ordenar tu entorno puede ayudarte a recuperar calma y claridad en decisiones importantes.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: