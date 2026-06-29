5 ideas para hacer un cumpleaños infantil en casa sin gastar de más
No es necesario gastar mucho dinero en casa, y que lograrás algo lindo.
Si tienes un cumpleaños infantil en los próximos días y no sabes cómo llevar adelante la decoración, no tienes que preocuparte, porque los especialistas han compartido una serie de ideas que son fáciles para llevar a cabo y que te solucionarán todo tipo de problemas. Además, lo podrás hacer en casa, sin la necesidad de gastar tanto dinero y que no es necesario ser un especialista en decoración, por lo que te compartiremos cinco ideas para que tengas en cuenta.
Para todos aquellos padres que tienen hijos pequeños y en crecimiento, seguramente sepan que ante la llegada de los cumpleaños, es mucho el dinero que se debe invertir para lograr una linda fiesta de cumpleaños, y es que se debe tener en cuenta el salón, la decoración, la comida, las sorpresas, los regalos, entre otros gastos. Es por eso, que hay cada vez más personas que prefieren hacer todo en casa para ahorrarse dinero.
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Por qué es bueno decorar un cumpleaños infantil en casa
El motivo por el cual muchas personas optan por organizar las fiestas infantiles de sus hijos es porque buscan ahorrar mucho dinero, y en lugar de encargarle la decoración, la comida y demás, a especialistas, lo pueden hacer de forma casera. Por eso, te vamos a compartir cinco ideas para que puedas montar un cumpleaños infantil desde casa.
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5 ideas para organizar un cumpleaños infantil en casa
- Organización: antes de realizar una fiesta en casa, es fundamental saber cuántos invitados llegarán a casa, y esto es para ver si entrarán todos sentados, habrá que colocar la mesa afuera o si se pueden hacer algunas actividades y juegos para niños
- Party kids: en todo cumpleaños infantil no puede ser posible sin globos, cadenetas, flores de papel, guirnaldas, piñatas. Para la mesa, se recomienda una vajilla descartable que sea resistente a caídas y golpes
- Elegir la temática: es un paso clave a la hora de decorar la casa, ya que será el momento para elegir cuál será el personaje favorito, el superhéroe y una vez esto, es momento de escoger los colores
- A todo color: es fundamental que la decoración de un cumpleaños no sea aburrida ni sosa, por lo que tienes que mezclar vajillas y vasos, sin abusar del color; apostando por tonos empolvados
- Candy bar: para esto, es clave elegir una mesa adecuada y podrás crear una mesa con dulces, cascada con chocolates y golosinas y que le dará otro toque