Así fue la inesperada visita del novio de Daniela Parra en MasterChef 24/7: ¿Le reclamó de Pablo?

La noche de este domingo 28 de junio en MasterChef 24/7 dio un vuelco drástico que alejó los reflectores de las estufas para enfocarlos directo en el corazón de los participantes. La protagonista de la velada fue Daniela Parra, quien vivió una auténtica montaña rusa de emociones.

Todo inició cuando la producción le proyectó a Daniela un video de Pablo , recientemente expulsado del reality. En el clip, el exparticipante aclaraba de forma contundente que entre ellos nunca existió un interés romántico, definiendo su vínculo como una simple amistad y dejando claro que ella era libre de expresar lo que sintiera. El ambiente se tornó tenso, pero la conductora Claudia tenía preparada una sorpresa mayor: le pidió a la joven que subiera a las instalaciones principales del Mundo MasterChef, donde alguien ya la esperaba.

Daniela Parra recibe a su novio en MasterChef 24/7

Al cruzar la puerta, Daniela se topó de frente con su novio. Él la recibió con un abrazo y un espontáneo "qué rico hueles", frase que rompió el hielo y desató el llanto incontenible de la cocinera. Con total madurez, su pareja se encargó de inyectarle el ánimo que las semanas de encierro le habían arrebatado: "Todos están apoyándote afuera. Me queda claro quién eres, una fregona", le aseguró, añadiendo que la ha soñado constantemente y que en casa todo marcha de maravilla, incluyendo el bienestar de sus amados perritos, quienes también aparecieron en el set para llenarla de lengüetazos.

¿El novio de Daniela le reclamó acerca de Pablo en MasterChef 24/7?