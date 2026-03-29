Horóscopo de HOY lunes 30 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Este lunes 30 de marzo iniciamos una nueva semana, periodo en el que se avecinan importantes cambios para el horóscopo, predicciones que las personas no deben dejar pasar, ya que van a modificar diversos aspectos de su vida.

Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué cambios se van a presentar, recomendaciones realizadas por Mhoni Vidente, así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Qué predicciones hay en el horóscopo para hoy 30 de marzo?

La reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer las predicciones en el horóscopo para los signos zodiacales, cambios que van a afectar desde el lunes 30 de marzo, detallando las siguientes situaciones para todos:

Aries : Va a llegar un pensamiento claro sobre lo que vas a necesitar para ser un líder; no te dejes engañar por malentendidos y chismes. Ante el riesgo, recomienda protegerse de los malos pensamientos. Vas a recibir la llegada de dinero extra.

: Va a llegar un pensamiento claro sobre lo que vas a necesitar para ser un líder; no te dejes engañar por malentendidos y chismes. Ante el riesgo, recomienda protegerse de los malos pensamientos. Vas a recibir la llegada de dinero extra. Tauro : No dejes que tus pensamientos te saboteen; para ti será un fin de mes intenso. Aprovecha tus vacaciones para descansar con tu familia. Se van a presentar nuevos amores. Capacítate, ya que llegarán posibilidades de desarrollarte laboralmente.

: No dejes que tus pensamientos te saboteen; para ti será un fin de mes intenso. Aprovecha tus vacaciones para descansar con tu familia. Se van a presentar nuevos amores. Capacítate, ya que llegarán posibilidades de desarrollarte laboralmente. Géminis : La solución que tanto esperabas va a llegar; abril será un gran mes, así que paga todo lo que tengas pendiente. Es un gran momento para reiniciar: nueva pareja y nuevo look. No prestes tu energía y protégete de la negatividad.

: La solución que tanto esperabas va a llegar; abril será un gran mes, así que paga todo lo que tengas pendiente. Es un gran momento para reiniciar: nueva pareja y nuevo look. No prestes tu energía y protégete de la negatividad. Cáncer : Un gran momento para salir de viaje. Colócate bajo el sol para eliminar todo lo malo. Se avecinan importantes cambios laborales, los cuales te van a beneficiar, así que estudia y capacítate para poder recibir esos nuevos retos.

: Un gran momento para salir de viaje. Colócate bajo el sol para eliminar todo lo malo. Se avecinan importantes cambios laborales, los cuales te van a beneficiar, así que estudia y capacítate para poder recibir esos nuevos retos. Leo : Organiza todo y cierra bien en el trabajo, así podrás darte un buen descanso; no te quedes encerrado. Se vienen nuevos amores, además de que vas a lograr tus objetivos al pensar en grande sin olvidar tu humildad.

: Organiza todo y cierra bien en el trabajo, así podrás darte un buen descanso; no te quedes encerrado. Se vienen nuevos amores, además de que vas a lograr tus objetivos al pensar en grande sin olvidar tu humildad. Virgo : Gran inicio de semana. Vas a desarrollar tu parte emocional, pero para ello deberás perdonarte. Obtendrás dinero que ya esperabas. Tendrás la llegada de un nuevo trabajo, uno mejor que estabas buscando.

: Gran inicio de semana. Vas a desarrollar tu parte emocional, pero para ello deberás perdonarte. Obtendrás dinero que ya esperabas. Tendrás la llegada de un nuevo trabajo, uno mejor que estabas buscando. Libra : Tu nivel económico va a crecer, además de obtener reconocimiento; aprovecha esa llegada para pagar todo lo que tienes pendiente, así iniciarás abril al máximo. Deja de ser indeciso.

: Tu nivel económico va a crecer, además de obtener reconocimiento; aprovecha esa llegada para pagar todo lo que tienes pendiente, así iniciarás abril al máximo. Deja de ser indeciso. Escorpio : Igualmente, les va a llegar dinero; eliminen todo lo pendiente. Por otra parte, se presentará una oferta laboral, que te ayudará a crecer. Evita los chismes familiares y regresa al estudio.

: Igualmente, les va a llegar dinero; eliminen todo lo pendiente. Por otra parte, se presentará una oferta laboral, que te ayudará a crecer. Evita los chismes familiares y regresa al estudio. Sagitario : Buen inicio de semana; a tu vida regresarán personas que te sumarán. Organicen todo para que puedan salir de deudas pendientes y comiencen a ahorrar para el futuro.

: Buen inicio de semana; a tu vida regresarán personas que te sumarán. Organicen todo para que puedan salir de deudas pendientes y comiencen a ahorrar para el futuro. Capricornio : Administrarse será la clave para su riqueza; organícense bien para que abril sea un mes de abundancia y riqueza. Una oportunidad laboral externa se hará presente; acéptenla.

: Administrarse será la clave para su riqueza; organícense bien para que abril sea un mes de abundancia y riqueza. Una oportunidad laboral externa se hará presente; acéptenla. Acuario : Saquen de su vida a gente que tenga mala vibra. La organización va a ser fundamental durante su inicio de semana. Dejen de lado los remordimientos, eso no les suma nada.

: Saquen de su vida a gente que tenga mala vibra. La organización va a ser fundamental durante su inicio de semana. Dejen de lado los remordimientos, eso no les suma nada. Piscis: Para que abril sea un mes de éxito, paguen sus deudas; les va a llegar un proyecto laboral que los beneficiará económicamente.

¿Qué significa el mes de abril en lo espiritual?

Por un lado, abril es un mes en el que se da inicio a la primavera, donde vemos el nacimiento de flores y árboles. Sin embargo, energéticamente es importante, ya que representa la floración y renovación, siendo un gran momento para iniciar de cero.

Por eso, considera todas las predicciones de Mhoni Vidente que se hicieron en el horóscopo para el lunes 30 de marzo, con las que podrás iniciar el nuevo mes al máximo.