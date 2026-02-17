Horóscopo de hoy martes 17 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 17 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 17 de febrero de 2026

Hoy, martes 17 de febrero de 2026, se configura el eclipse solar en Acuario y Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a escuchar más a tu cuerpo y a moderar el ritmo para evitar desgastes innecesarios. En el plano vincular y material, el eclipse solar en Acuario marca un cierre de etapa que te lleva a replantear metas compartidas.

Tauro : el día favorece la estabilidad emocional y la búsqueda de mayor comodidad en lo cotidiano. Es un buen momento para ordenar prioridades y sostener lo que te brinda seguridad.

Géminis : la energía disponible invita a bajar la dispersión y a enfocarte en lo que realmente te genera tranquilidad. En asuntos económicos, el eclipse solar en Acuario trae noticias que modifican tu manera de proyectarte.

Cáncer : la jornada promueve la sanación interna y una conexión más profunda con tus necesidades. En el plano afectivo, conviene actuar con cautela y no apresurar decisiones.

Leo : el clima astral sugiere cuidar tu nivel de energía y encontrar espacios de descanso real. El eclipse solar en Acuario puede generar cambios inesperados que te obligan a adaptarte.

Virgo : el día es ideal para reorganizar rutinas y mejorar tu equilibrio interno. Surgen acuerdos prácticos que aportan mayor estabilidad.

Libra : la energía te impulsa a buscar armonía entre lo que deseas y lo que estás dispuesto a dar. En el plano económico, el eclipse solar en Acuario abre nuevas posibilidades que te sacan de la zona de confort.

Escorpio : la jornada invita a soltar tensiones acumuladas y priorizar tu bienestar interno. Es un buen momento para cerrar asuntos pendientes.

Sagitario : el clima astral favorece el optimismo y las actividades que te conectan con el disfrute. El eclipse solar en Acuario te anima a explorar proyectos distintos.

Capricornio : el día aporta mayor claridad mental y sensación de control sobre tus decisiones. En relaciones, se fortalecen compromisos que miran al largo plazo.

Acuario : la jornada marca un punto de inflexión personal que te impulsa a redefinir quién eres y qué quieres. El eclipse solar en tu signo te coloca frente a cambios que transforman tu rumbo.

: la jornada marca un punto de inflexión personal que te impulsa a redefinir quién eres y qué quieres. El eclipse solar en tu signo te coloca frente a cambios que transforman tu rumbo. Piscis: la energía favorece la introspección y el descanso emocional. Conviene actuar con realismo y no idealizar expectativas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: