Horóscopo de hoy martes 4 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 4 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 4 de agosto de 2026

Hoy, martes 4 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna en tu signo mantiene encendida tu iniciativa y fortalece el deseo de avanzar sin esperar la aprobación de los demás. Será una jornada propicia para tomar decisiones con confianza, dedicar tiempo a tus proyectos y compartir momentos que fortalezcan un vínculo importante. La prudencia al administrar tus recursos dará buenos resultados.

: la Luna en tu signo mantiene encendida tu iniciativa y fortalece el deseo de avanzar sin esperar la aprobación de los demás. Será una jornada propicia para tomar decisiones con confianza, dedicar tiempo a tus proyectos y compartir momentos que fortalezcan un vínculo importante. La prudencia al administrar tus recursos dará buenos resultados. Tauro : el día invita a disminuir el ritmo y observar con calma aquello que necesita mayor atención. Escuchar tu intuición te ayudará a resolver una inquietud que venías postergando. Un espacio de descanso favorecerá tu equilibrio y te permitirá recuperar claridad.

: el día invita a disminuir el ritmo y observar con calma aquello que necesita mayor atención. Escuchar tu intuición te ayudará a resolver una inquietud que venías postergando. Un espacio de descanso favorecerá tu equilibrio y te permitirá recuperar claridad. Géminis : la energía disponible favorece los encuentros, las conversaciones y el desarrollo de proyectos compartidos. Una idea nacida durante un intercambio de opiniones podría convertirse en una oportunidad interesante. Rodearte de personas positivas renovará tu motivación.

: la energía disponible favorece los encuentros, las conversaciones y el desarrollo de proyectos compartidos. Una idea nacida durante un intercambio de opiniones podría convertirse en una oportunidad interesante. Rodearte de personas positivas renovará tu motivación. Cáncer : la jornada pone el foco en tus objetivos y en la importancia de actuar con firmeza frente a nuevos desafíos. La Luna en Aries impulsa tu capacidad para asumir responsabilidades y te anima a demostrar todo lo que has aprendido durante los últimos meses.

: la jornada pone el foco en tus objetivos y en la importancia de actuar con firmeza frente a nuevos desafíos. La Luna en Aries impulsa tu capacidad para asumir responsabilidades y te anima a demostrar todo lo que has aprendido durante los últimos meses. Leo : el día despierta entusiasmo por aprender, viajar o explorar experiencias diferentes. Una propuesta inesperada ampliará tu perspectiva y fortalecerá tu confianza para iniciar una etapa de crecimiento. Compartir tus conocimientos enriquecerá tus relaciones.

: el día despierta entusiasmo por aprender, viajar o explorar experiencias diferentes. Una propuesta inesperada ampliará tu perspectiva y fortalecerá tu confianza para iniciar una etapa de crecimiento. Compartir tus conocimientos enriquecerá tus relaciones. Virgo : la energía disponible invita a dejar atrás preocupaciones que ya no tienen sentido y a concentrarte en aquello que realmente aporta estabilidad. Resolver un asunto pendiente te permitirá avanzar con mayor serenidad y fortalecer tus planes.

: la energía disponible invita a dejar atrás preocupaciones que ya no tienen sentido y a concentrarte en aquello que realmente aporta estabilidad. Resolver un asunto pendiente te permitirá avanzar con mayor serenidad y fortalecer tus planes. Libra : la jornada favorece los vínculos y la construcción de acuerdos claros. La Luna en tu signo opuesto complementario impulsa conversaciones directas que permitirán resolver diferencias y fortalecer la confianza con personas que desempeñan un papel importante en tu vida.

: la jornada favorece los vínculos y la construcción de acuerdos claros. La Luna en tu signo opuesto complementario impulsa conversaciones directas que permitirán resolver diferencias y fortalecer la confianza con personas que desempeñan un papel importante en tu vida. Escorpio : el día favorece la organización y la disciplina para afrontar tus actividades con mayor eficiencia. Un pequeño cambio en tu rutina mejorará tu rendimiento y aumentará tu sensación de equilibrio. La constancia será recompensada.

: el día favorece la organización y la disciplina para afrontar tus actividades con mayor eficiencia. Un pequeño cambio en tu rutina mejorará tu rendimiento y aumentará tu sensación de equilibrio. La constancia será recompensada. Sagitario : la energía disponible impulsa la creatividad y el deseo de disfrutar nuevas experiencias. La Luna en Aries fortalece tu entusiasmo, favorece la expresión espontánea de tus emociones y te anima a dedicar tiempo a proyectos que realmente te apasionan.

: la energía disponible impulsa la creatividad y el deseo de disfrutar nuevas experiencias. La Luna en Aries fortalece tu entusiasmo, favorece la expresión espontánea de tus emociones y te anima a dedicar tiempo a proyectos que realmente te apasionan. Capricornio : la jornada invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a fortalecer los espacios donde encuentras tranquilidad. Resolver asuntos familiares o personales con paciencia contribuirá a crear una base más sólida para los próximos días.

: la jornada invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a fortalecer los espacios donde encuentras tranquilidad. Resolver asuntos familiares o personales con paciencia contribuirá a crear una base más sólida para los próximos días. Acuario : el día favorece la comunicación y el intercambio de ideas que pueden abrir nuevas oportunidades. Una noticia o conversación despertará tu interés y te permitirá tomar decisiones con mayor seguridad. Expresar lo que piensas fortalecerá vínculos valiosos.

: el día favorece la comunicación y el intercambio de ideas que pueden abrir nuevas oportunidades. Una noticia o conversación despertará tu interés y te permitirá tomar decisiones con mayor seguridad. Expresar lo que piensas fortalecerá vínculos valiosos. Piscis: la energía disponible pone el foco en la consolidación de tus objetivos y en la importancia de valorar todo lo que has logrado. Actuar con prudencia frente a una nueva oportunidad aumentará tu sensación de estabilidad y te permitirá avanzar con mayor confianza hacia el futuro.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: