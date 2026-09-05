Horóscopo Mhoni Vidente: Alerta de traición este fin de semana para tu signo

El horóscopo de Mhoni Vidente es uno de los más populares y certeros, de acuerdo con sus propios seguidores y en este primer fin de semana de septiembre, la pitonisa advirtió sobre la reconfiguración total en el cosmos que promete sacudir los cimientos de las relaciones personales.

En sus más recientes predicciones, la famosa astróloga lanzó una dramática advertencia para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre de 2026, señalando que la energía de la Luna en el Cuarto Menguante pondrá al descubierto los secretos más oscuros de tu pareja.

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Los signos que serán traicionados este fin de semana, según Mhoni Vidente

Géminis

Para los nacidos bajo el signo de Géminis, domina la carta de El Loco este fin de semana. La pitonisa advierte que tu naturaleza volátil y comunicativa podría jugarte en contra. Existe un peligro latente de chismes o filtraciones de tu vida privada provocados por personas muy cercanas. El consejo de Mhoni Vidente es ser sumamente discreto.

Escorpio

Con la carta de El Carruaje sobre tu cabeza, estás en un periodo de avance, pero también de purga energética. Mhoni Vidente recomienda que el domingo 6 de septiembre uses perfume de sándalo y te amarres un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo para protección.

Los signos del zodíaco que viven una alerta de traición, según Mhoni Vidente|Israyosoy

Sagitario

El horóscopo señala que tu sexto sentido estará más agudo que nunca durante estos días. Si sientes que algo no encaja dentro de tu relación amorosa o notas comportamientos extraños, no ignores esa corazonada.

Los consejos astrales de Mhoni Vidente para este fin de semana

Para evitar que las bajas frecuencias afecten tu fin de semana, la vidente sugiere un par de rituales de limpieza rápidos. El truco del agua bendita: aplica un poco en todo tu cuerpo durante las primeras horas del día para romper cualquier mal de ojo o deseo negativo que te hayan lanzado.

Este fin de semana algunos signos del zodíaco podrían experimentar problemas de pareja|Pexels: cottonbro studio

Usa tus colores de la suerte, sintoniza tu vibración con el universo vistiendo las tonalidades protectoras que te ayudarán a atraer la abundancia. Como el rojo, el azul, el amarillo y el blanco.

