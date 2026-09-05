El espacio que queda libre debajo de la cama puede convertirse en un área útil para almacenar zapatos, equipaje y otros artículos que no necesitan permanecer a la vista. Entre las 5 ideas hay cajas, bolsas y cajones que no ocupan mucho espacio, por lo que no se pierde el orden. Pero si no sabes qué hacer con la zona arriba del fregadero, estas 6 opciones son ideales para convertirlo en un espacio funcional.

Antes de poner manos a la obra, es recomendable medir la altura que hay y verificar cuánto espacio queda entre las patas y la base de la cama. Lo anterior, con la finalidad de no dañar la estructura que sostiene el colchón y así descansar de la mejor manera. Pero si lo que buscas son soluciones para organizar los controles remotos de la casa y dejar de perderlos en la sala, estas 4 ideas te ayudarán.

5 ideas para aprovechar el espacio debajo de la cama sin perder el orden|IA

Las ideas para aprovechar el espacio debajo de la cama

1. Guardarropa: Chamarras, suéteres, cobijas y otras prendas voluminosas pueden permanecer fuera del armario durante los meses en que no se utilizan. Para ello, se pueden utilizar cajas o bolsas para este tipo de prendas que se pueden poner debajo de la cama.

2. Cajones con ruedas: Las sábanas, fundas, cobertores y almohadas adicionales ocupan bastante espacio dentro de los clósets. Los cajones con ruedas permiten extraer este tipo de textiles sin tener que mover toda la cama.

3. Cajas para zapatos: El calzado que no se utiliza a diario también puede ocupar este espacio, especialmente botas o zapatos formales. Las recomendaciones para guardar zapatos son las cajas poco profundas o cajones con ruedas para facilitar su extracción.

4. Almacenamiento de maletas: Las maletas permanecen vacías durante buena parte del año, por lo que pueden cumplir una segunda función. El equipaje puede servir como almacenamiento para prendas de temporada, toallas u otros artículos que no se requieren a diario.

5. Recipientes cerrados: El almacenamiento debajo de la cama requiere atención especial a la limpieza porque el polvo puede acumularse en este tipo de zonas. Por esa razón, los recipientes con tapa son una opción, ya que los objetos no quedan directamente sobre el piso.