Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 4 de diciembre; ESTOS signos tendrán TODO a su favor

¡Los astros han hablado! El último mes del año llegó y la energía de cambio está a todo lo que da, por lo que no está de más saber qué te depara el zodiaco en este último empujón. Para ello, te traemos los horóscopos de Nana Calistar, quien cuenta con algunas recomendaciones y PREDICCIONES para este jueves, 4 de diciembre. ¿Será dinero?¿Fortuna o amor? ¡Sigue leyendo, porque algunos signos tienen TODO a su favor!

¿Cuál es el Horóscopo de Aries hoy, 4 de diciembre?

Si no tienes pareja, el amor toca a tu puerta. Hay alguien que estará rondándote estos días, así que no te sorprendas si recibes algún mensaje inesperado en redes, pues esto será una señal. Pero ojo, no te dejes llevar por completo. Elige un amor que te permita cuidarte, apapacharte y atenderte. Si uno de ellos te convence, podrías iniciar una relación entre diciembre y enero. Ahora bien, si tienes pareja, pon atención a sus actitudes, ya que estas son un reflejo de lo que siente por ti. No te hagas ideas que no son. No sufras por cosas que ni han pasado y quizá ni pasarán jamás.

¿Cuál es el Horóscopo de Tauro hoy, 4 de diciembre?

Pon en orden tu corazón y suelta la energía de todas esas personas que no saben quedarse. No naciste para estar rogando ni esperando señales. La vida te trae oportunidades nuevas en el amor, en lo laboral y en tus proyectos personales. También pon atención a tu entorno familiar, que hay un ser que quiere acercarse, pero no sabe cómo hacerlo.

¿Cuál es el Horóscopo de Géminis hoy, 4 de diciembre?

Necesitas seriedad en tu vida. Vienen días en donde tendrás que trabajar en tu futuro, pero ojo: No todos merecen conocer ni estar dentro de tus planes. Cuida el dinero y mantente zen, que podrías reaccionar mal con alguien que no lo merece. Es importante que también dediques tiempo a tu familia, mientras que en el ámbito del amor, una expareja regresa, pero viene igual de vacía que antes. Géminis, estos días son para ponerte firme, abrir los ojos y no permitir manipulaciones.

¿Cuál es el Horóscopo de Cáncer hoy, 4 de diciembre?

Ten cuidado con tus propias palabras, que podrías quedar mal con alguien que es de tu interés. Calma tu corazón y no te dejes llevar tan rápido. No vuelvas a sufrir por quien no vale ni un peso. Una amistad cercana tiene interés en ti, pero si no te gusta, sé claro desde un inicio. También deberás tener cuidado con dos personas que traen mala voluntad, una de piel blanca y otra morena. No te enganches con sus palabras, mejor enfócate en tus metas que lo que decretes y trabajes esta semana, se te dará.

¿Cuál es el Horóscopo de Leo hoy, 4 de diciembre?

Deja de ver por los demás y enfócate en ti. Vienen movimientos lunares intensos que te abrirán los ojos y te harán entender por qué ciertas cosas tenían que pasar justo como pasaron. No le tengas miedo a los cambios, que pronto podrás recoger los frutos de todo lo que has sembrado. Ojo, que una amistad del pasado y una expareja también te estarán buscando estos días. No esperes más de quien no lo merece. En lo laboral, tendrás que ponerte las pilas, porque no te estás moviendo como deberías. No caigas en chismes familiares ni de amistades.

¿Cuál es el Horóscopo de Virgo hoy, 4 de diciembre?

Tú tienes todas las de ganar. Aprovecha la energía de la luna para cosas positivas. Se vienen buenos momentos económicos. No te dejes de nadie, ponte más colmilludo, que hay personas que intentarán meterte en problemas, así que abre bien los ojos, y no opines sobre lo que no sabes, que podrías quedar embarrado sin deberla. En lo sentimental, se ven nuevos amores, uno por redes sociales y otro en el trabajo.

¿Cuál es el Horóscopo de Libra hoy, 4 de diciembre?

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ponte las pilas y ve resolviendo lo que traes atorado, que diciembre estará movido. En cuanto a dinero, tendrás una entradita chula que te caerá como anillo al dedo. Aguas con las bromas entre amigos. Vigila más a tu familia, que un ser cercano necesitará de tu apoyo. No mendigues amor donde no lo hay. No naciste para andar rogando. Esta semana, regresa una mujer del pasado que te traerá alegría o un cierre que necesitabas. También regresará un amor del pasado, pero ten cuidado que podría desacomodar tu corazoncito.

¿Cuál es el Horóscopo de Escorpio hoy, 4 de diciembre?

Maneja los nervios, que te llegarán noticias inesperadas sobre algún familiar que tendrás que manejar con cabeza fría. Habrá movimientos en la familia y una que otra discusión, pero nada que no se pueda arreglar. Si tienes pareja, aguas con ese “amigo” que busca abrirte los ojos. Toma tus propias decisiones. Tienes corazón fuerte, pero cuando te enamoras, te doblas y cometes errores bien caros. En cuanto a la salud, se te presentan dolores de cuerpo y cansancio. Pon atención a tus sueños, que podrían revelarte una verdad. Enfócate en tus metas y en lo que quieres lograr, porque diciembre es un mes clave para ti. Hay movimientos de dinero que te beneficiarán.

¿Cuál es el Horóscopo de Sagitario hoy, 4 de diciembre?

No cargues culpas que no te pertenecen. Ponte primero y olvídate de querer salvar a los demás. Sé cuidadoso, que un amor del pasado regresará, pero ya es cosa enterrada, así que no revivas aquel vínculo. Si tienes pareja, no busques pretextos para pelear, mejor fortalece la relación. Si estás soltero, un amor podría llegar con fuerza, para ofrecerte un vínculo estable, formal y duradero. En lo laboral, económico y emocional, te llegan nuevas oportunidades, así que abre bien los ojos. Solo cuídate de gente envidiosa, traicionera, y chismosa. Se vienen grandes cambios para ti.

¿Cuál es el Horóscopo de Capricornio hoy, 4 de diciembre?

¡Viaje en puerta! Esa escapada te caerá como bálsamo al alma. Aléjate de personas que te apagan, te drenan, te ponen triste o te hacen sentir chiquito. Cierra ciclos con amores del pasado, que nadie sufre de a gratis. En lo laboral, te viene mucha carga de trabajo, pero lograrás salir adelante. Aparecerá alguien que te moverá todo el piso. Date chance de conocerle, escucharle, abrirle la puerta poquito a poquito. Cuando menos lo esperes, estarás sanando viejas heridas y dejando entrar un amor nuevo.

¿Cuál es el Horóscopo de Acuario hoy, 4 de diciembre?

Presta atención a tu familia, porque podrían presentarse problemas de salud. Pero tranquilo, que todo se solucionará. En el amor vienen cambios fuertes. Si estás soltero, las cosas empezarán a fluir, pero si tienes pareja, vienen momentos para aclarar emociones y redireccionar la relación. Aguas con los cambios de humor, que puedes convertirte en una tormenta andante y provocar discusiones que se pueden evitar. Tranquilízate, todo se acomoda. También tendrás que prestar atención a tus sueños, pues podrían traerte alguna que otra advertencia.

¿Cuál es el Horóscopo de Piscis hoy, 4 de diciembre?

No te dejes de personas que no valen la pena. Aguas con dar nuevas oportunidades a gente que ya te demostró que ahí no es. Tendrás una buena racha en los juegos de azar, pero no abuses y no apuestes lo que no tienes. Mantén la calma, juega leve y con la cabeza fría. Podrías tener un viaje pronto con algún ser cercano. Empieza ahorrar para que no te agarren las prisas. En lo laboral, te vienen nuevas oportunidades con mejores ingresos, pero no dejes tu actual trabajo hasta que hayas firmado con el nuevo. En el amor, no te enganches. Cierra esos ciclos que quedaron abiertos y no dejes cabos sueltos.