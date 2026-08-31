“La presentación deja mucho qué desear": Los duros comentarios a Flor en la gran final de MasterChef 24/7

Esta noche del 30 de agosto se está llevando a cabo la gran final de MasterChef 24/7, en donde cada detalle está contando para elegir al ganador de la temporada. Lamentablemente para Flor, el arranque de su servicio no logró convencer al implacable panel, abriendo la contienda con una lluvia de observaciones críticas que pusieron en riesgo su aspiración al trofeo.

Al momento de que los jueces probaron su segunda entrada (un platillo caliente), las expectativas fueron altas; sin embargo, los comentarios comenzaron con un tono severo. El Chef Cadena no dudó en señalar la falta de detalle visual en el montaje, sentenciando sin rodeos que "la presentación deja mucho que desear".

Además del aspecto estético, el Chef cuestionó el volumen del platillo, recordando que al tratarse de una propuesta de cuatro tiempos, la porción resultaba excesiva y desequilibrada: "Tarjeta amarilla para empezar", advirtió Cadena, señalando que la cantidad servida para ser apenas el primer y segundo tiempo ponía en riesgo el apetito de los comensales para llegar con soltura al tercer plato.

La Chef Zahie señaló un error imperdonable en el platillo de Flor

La situación empeoró cuando llegó el turno de la chef Zahie Téllez, quien inspeccionó la ejecución técnica de la proteína central. La jueza fue contundente al detectar errores de limpieza y cocción en la estación de la participante: "No limpió bien la langosta, me acabo de encontrar un caparazón y está sobrecocida", recriminó con severidad, exponiendo una falla crítica en el tratamiento de un marisco tan delicado.