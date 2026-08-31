Así quedó ensangrentada la filipina de Lancer tras sufrir un fuerte accidente en plena final de MasterChef 24/7

En plena transmisión de la Gran Final de MasterChef 24/7, el participante Lancer sufrió un fuerte accidente el cual provocó que fuera atendido inmediatamente por personal médico, ya que después de presentar su postre como plato final del reto de cuatro tiempos frente a los Chefs dio a conocer que se cortó el dedo de la mano izquierda durante la preparación final.

Tras el accidente que tuvo en vivo, la herida provocó que sangrara demasiado, incluso al personal que atendía la cortada se le dificultaba parar la hemorragia que en segundos se vio como escandalosa y provocó que la sangre se le escurriera y manchara la anhelada filipina blanca, la cual porta esta noche donde se conocerá al gran ganador de esta temporada.

¿Cómo quedó la filipina de Lancer luego de que se cortara el dedo?

Debido a la intensa hemorragia que presentó Lancer luego de haber sufrido un accidente donde se cortó el dedo indice, su filipina quedo marcada por varias manches de sangre en la parte inferior, lo cual demostro que hasta dentro de la cocina uno pude sufrir accidentes.

¿Cómo fue la reacción de Lancer a su cortada?

Luego de que Lancer fuera confundido por los Chefs en diferentes ocasiones con Antrax, hasta llegarles a decir que eran gemelos por eso se equivocaban al nombrarlos, el participante exopresó que esta herida es similar a la que se hizo el excocinero, una forma más de demostrar que sí eran gemelos y que de esta forma cierra esta etapa de MasterChefs 24/7.

Sin embargo, pese a los comentarios, Lancer se mostró en todo momento tranquilo, pues sabía que estaba siendo atendido y que ya había terminado el reto de 120 minutos donde tenían que preparar cuatro platillos de cuatro tiempos, así que este accidente ya no le impediría seguirn cocinando, pues ya había entregado todas sus preparaciones a la máxima autoridad culinaria.