Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 25 de febrero de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco: dinero, buena fortuna o mucho dinero, descubre lo que los astros te tienen preparado

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo de hoy miércoles 25 de febrero de 2026 para los 12 signos del zodiaco, y de acuerdo con la experta, algunas personas deberán cuidarse de caídas, tanto físicas como emocionales, mientras que otras deberán atender las señales del Universo y recibir la buena fortuna, el amor y dinero que podría llegarles.

Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 25 de febrero

De acuerdo con Nana Calistar, los regidos bajo el signo de Aries deberán soltar lo que ya fue; no colecciones emociones que fueron del pasado; enfoca tu atención en esa persona especial.

¿Qué le depara a Tauro hoy 25 de febrero?

Para los Tauro, Nana Calistar les dice que, no deben estar mendigando amor; si tu pareja no pone un alto a esas amigas o amigos, no tienes por qué hacerlo tú. La gente siempre habla y lo hará aunque estés haciendo las cosas bien.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 25 de febrero

Te llegan varias lecciones, ya sea a la fuerza o porque debes poner un poco de tu parte; lo primero es que tienes que cuidarte de las vías respiratorias; no salgas sin suéter y menos en estos últimos días de febrero.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy miércoles 25 de febrero

Te ves teniendo mucho crecimiento, pero no del superficial, sino de este que te toca el alma; avanzarás en todo lo que te propongas; y además tocarás tu propio corazón; y eso mi Cáncer, es una de las ganancias más grandes que puedes tener.

Leo y lo que le depara el destino para hoy miércoles 25 de febrero

Se viene una fiesta o un evento donde no serás requerido; esto no debe dañarte el ego, no eres monedita de oro para caerle bien a todos; y tampoco eres indispensable. Si no te solicitan, es porque el Universo no quiere que te desgastes.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy miércoles 25 de febrero?

Te llegan señales claras sobre tu salud; cuida tu garganta y riñones; toma agua tibia y ya no consumas tanta sal; tampoco estés comiendo todo lo que se te antoje por mera ansiedad; tu cuerpo no es un basurero emocional.

Las predicciones de Libra para hoy 25 de febrero

Podrías subir de peso, y no es regaño, pero cuida tu salud y tu disciplina; baja las porciones de comida y súbele mucho al ejercicio; tu cuerpo es tu templo. En el amor se vienen movimientos inesperados, pero sí interesantes.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 25 de febrero

Este 25 de febrero se viene un tiempo de reflexión muy profunda; ya perdiste mucho tiempo con personas que no valen la pena, mejor hazlas a un lado, sigue tu camino que se vienen cosas bonitas y lindas para ti.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy miércoles 25 de febrero?

Deberás cerrar círculos sin dejar ninguna puerta abierta, hay amistades que se dicen tus amigos, pero sólo cuando estás en la cima; cuando tienes sonrisa y dinero; pero cuando estás mal, puro fuera de servicio.

Capricornio y lo que le espera hoy miércoles 25 de febrero

Vas a tener que poner a una persona en su lugar y créeme que se lo merece; nadie puede estar hablando de ti y menos de tu familia; defiende con uñas y dientes lo tuyo.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 235 de febrero?

Ya no inviertas energía en quien no te valora ni muestra un poco de cariño o atención, no eres limosnero de nadie. Ahora has estado enfocado en otro tipo de asuntos, pero si no tienen futuro, olvídalos ya.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 25 de febrero

Te podrían venir advertencias disfrazadas de bendiciones y lecciones; cuida tus cosas y no andes dejando la bolsa abierta; revisa que traigas todo bien y en su lugar. Vives en un mundo muy cerrado y esto te pone un poco distraído.

