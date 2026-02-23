Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 23 de febrero de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco: dinero, amor, fortuna o salud; descubre lo que te depara el Universo

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo de hoy lunes 23 de febrero de 2026 y en esta ocasión te diremos cuáles son las predicciones de los 12 signos del zodiaco. La experta da una serie de recomendaciones a cada una de las personas. Consejos en el amor, vida cotidiana o incluso en el trabajo.

Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 23 de febrero

Nana Calistar les dice a los nacidos bajo el signo zodiacal de Aries que, debe priorizar su salud, ya no te estreses tanto, no hagas corajes y tampoco te desveles; tu cuerpo no es una máquina, atiende sus necesidades, descansa y vive más relajado.

¿Qué le depara a Tauro hoy 23 de febrero?

A los nacidos bajo el signo de Tauro, Nana Calistar les dice que, no todo o todos los que regresan a tu mesa necesitan de nuevo una silla. Te llegan o les llegan segundas oportunidades a algunos seres, pero no quiere decir que estas sean necesariamente una bendición.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 23 de febrero

Se ven muchos movimientos, y en estos días aparecerá alguien con una sonrisa muy coqueta, y esto te va a mover la cabeza, te va a gustar porque tú eres muy curioso por naturaleza, sólo cuidado, porque se van a prender el boiler, pero de eso a meterse a bañar será otra cosa.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 23 de febrero

Te llegan bendiciones, pero también algunas pruebas emocionales, tú eres de corazón con patitas y de carácter fuerte, entonces aprende a poner límites antes de volver a regalarle a alguien el corazón. Se ven viajes y movimientos en lo que resta del año.

Leo y lo que le depara el destino para hoy lunes 23 de febrero

Recuerda que eres el Rey de la Selva, y en esta fecha se ven muchos cambios positivos, te llega un dinero extra y esa noticia que tanto esperabas sobre un negocio que ya se concretó por fin. No discutas, hay dos personas que quieren verte mal, pero como te riges bajo el elemento del fuego, todo arderá para tu bien y quemará a aquellos enemigos que no te quieren en tu trabajo.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 23 de febrero?

Estás pensando y analizando mucho cada uno de los pasos, cuestionas decisiones pasadas y además tratas de entender por qué no pasaron situaciones como esperabas, suelta todo, no todos los errores son un fracaso.

Las predicciones de Libra para hoy 23 de febrero

Vas a conocer a personas nuevas y además conectarás con amistades que te sacarán una sonrisa. Se ve una renovación en tu círculo y eso te devolverá el entusiasmo. Pero ojo, no todos llegan con buenas intenciones, ponte pilas y ve quién nada más quiere sacarte o aprovecharse de ti.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 23 de febrero

Te caerán recuerdos de alguien que ya estuvo en tu vida, y sentirás mucha nostalgia, pero no te confundas, agradece lo vivido y sigue caminando, no se honra a nada quedándote en el mismo sitio; se acerca alguien con una energía nueva y muy misteriosa.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy lunes 23 de febrero?

Se cancela un proyecto que tenías ya casi en luz verde, vas a sentir un poco de coraje, pero espera, aunque se haya suspendido o retrasado, al final te llegará un resultado que no esperabas y con el doble de felicidad, te cae más de lo que esperabas.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 23 de febrero

Siempre guardas silencio, observas y cuando decides hablar no dejas a nadie limpio; cuidado que no todo merece tu energía ni tu atención. Antes de lanzar palabras como flechas piensa hacia dónde te diriges.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 23 de febrero?

El Universo te pondrá un espejo de frente y te preguntará si ya aprendiste o no; existen algunos aspectos tuyos que necesitas mejorar como tu actitud y tu forma de decir las cosas; no todo el mundo está en tu contra y a veces eres tú mismo poniéndote el pie.

Las predicciones para Piscis hoy 23 de febrero

Si tu pareja se muestra fría no es por desamor, es una rutina mal administrada, necesitan cambiar de escenarios, rompan la monotonía y si viven juntos, modifiquen sus horas; caminen, hagan algo diferente.

