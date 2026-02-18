Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 18 de febrero de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco: descubre si serás una persona con buena suerte en el amor, dinero, fortuna o golpes de suerte en la lotería

Nana Calistar tiene preparado su horóscopo de hoy miércoles 18 de febrero de 2026, y de acuerdo con la experta, estas son las predicciones que les esperan a los 12 signos del zodiaco. Algunos deberán tener cuidado con traiciones, chismes u otro tipo de pequeños conflictos.

Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 18 de febrero

Nana Calistar les dice a los nacidos bajo el signo de Aries que, el Universo te dará una sacudida emocional, quizás podrías encontrar a alguien que te hizo daño en el pasado; y si es necesario deberás ponerte frente a este miedo y terminar de una vez por todas con lo que te afectó.

¿Qué le depara a Tauro hoy 18 de febrero?

Para los Tauro, Nana Calistar les dice que se vienen noticias que les sacudirán el ánimo y además se avecina el reencuentro con una amistad que tenías muchísimo tiempo sin ver; de esas personas que te sacan una sonrisa y te recuerdan quién eras antes de tantas preocupaciones.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 18 de febrero

Este día te llegan muy buenas noticias en el eterno de los proyectos, porque eso que has estado trabajando en silencio por fin comienzan a rendir frutos. Ya es hora de disfrutar la vida y aunque eres de las personas que se desespera, los resultados llegan y la vida te dice que, los acontecimientos se dan cuando se tienen que dar.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy miércoles 18 de febrero

Ya es tiempo que dejes permitir que nadie se meta entre tú y tus sueños, ya no dejes esa actitud pesimista que a veces te agarra como si la vida estuviera en tu contra, ponte las pilas porque cuando tú te lo propones, los objetivos que te propones se cumplen.

Leo y lo que le depara el destino para hoy miércoles 18 de febrero

Eres el Rey de la Selva, y el Universo te va a pagar lo que te debe hasta con intereses, te llega el dinero que tanto esperabas, disfruta, invierte y ahorra un poco de lo mucho que te dará la vida. Por otro lado, piensa en positivo puesto que, lo que vas a visualizar se materializará.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy 18 de febrero?

Llegan movimientos con cambios y señales que te sacarán un poco de tu zona de confort puesto que, ya es hora de que te dejarás de vivir en un modo “todo bajo control”, cuando por dentro eres un huracán guardado, se ve un viaje importante y no necesariamente para pasear, sino para abrir tu panorama.

Las predicciones de Libra para hoy miércoles 18 de febrero

La vida tiene una sorpresa en el terreno del amor, pero no de esos obsequios feos que nada más te sacan tristeza, sino una oportunidad bonita y diferente, como cuando llega alguien que no viene a jugar, sino a quedarse y cambiarte la vida para que veas que, vivir es bonito.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy miércoles 18 de febrero

Deja de andar cargando el pasado como si fuera un costal de papas, suelta el corazón porque ni el pasado existe, pero tampoco el futuro está escrito, lo único que es válido es lo que haces hoy.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy miércoles 18 de febrero?

Sagitario te viene una sacudida emocional muy fuerte, y es que descubrirás el verdadero rostro de una persona que tenías en un altar, se te caerá la venda de los ojos y todo eso que te negaste a creer resultará que será cierto. Aunque duela, es mejor la verdad a seguir engañado siempre.

Capricornio y lo que le espera hoy miércoles 18 de febrero

Estarás muy nostálgico y los recuerdos se te van a meter como canción de desamor en la noche. Tendrás momentos en los que te sentirás muy bajoneado, y extrañarás a alguien que ya no está a tu lado, pero que de alguna manera todavía te tiene en tu mente y en tu corazón.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy miércoles 18 de febrero?

Se vienen movimientos fuertes en el ambiente familiar, de hecho, se podrían dar discusiones o malos entendidos, de esos que inician con una tontería y terminan en drama porque nadie sabe comunicarse. Debes mantener la calma y no te enganches porque los familiares son expertos en picar botones emocionales.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 18 de febrero

Te llega una lección muy clara, debes aprender a controlar tu boca y tus reacciones; eres directo sin filtro y dices lo que pienses como si fueras un noticiero en vivo; tienes tu encanto, pero de igual forma puedes meterte en broncas, no todo tu mundo aguanta tu sinceridad y podrías lastimar a personas que realmente te quieren y que sí son importantes.

