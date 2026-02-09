Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 9 de febrero de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, amor fortuna, dinero o algunas recomendaciones

Nana Calistar ya tiene preparado su horóscopo de hoy lunes 9 de febrero de 2026; la experta en los signos zodiacales les tiene preparado una serie de recomendaciones, y algunas personas deberán tener cuidado con chismes y caídas; mientras que, otros se verán afortunados en golpes de suerte en la lotería o juegos de azar.

Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 9 de febrero

De acuerdo con Nana Calistar , los Aries tendrán muchas oportunidades que te van a mover el tapete, tanto en el amor como en los negocios; tienes una energía bastante buena y estás listo para comerte el mundo, pero recuerda que, no todo se gana a lo bruto, respira y vive el momento.

¿Qué le depara a Tauro hoy 9 de febrero?

Para los Tauro, Nana Calistar les dice que vienen movimientos que te sacarán de tu zona de confort; y aunque te incomodará esto te servirá como cuando las señoras te dicen: “aunque duela, era necesario”. Una amistad se aleja de tu vida y te vas a sentir medio raro, pero no es una tragedia.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 9 de febrero

La vida te pide paciencia porque no puedes esperar a que todo cambie de la noche a la mañana cuando llevar mucho rato, los procesos toman tiempo, pero es que los resultados no llegan rápido, y primero debes mover las ganas, la mente y el alma.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 9 de febrero

Te vienen cambios importantes en el amor y en tu manera de vivir la vida, sentirás atracción por alguien que vive muy lejos, y esto es una prueba más del destino, por lo que, tú sabrás si te clavas mucho o sólo disfrutas el momento.

Leo y lo que le depara el destino para hoy lunes 9 de febrero

Mi Rey de la Selva, es momento de que te pongas serio en tu manera de vivir, no puedes seguir cargando con ciclos que ya están más que sellados y no te dejan avanzar. La vida te pondrá una lección muy clara, lo que no te suma te estorba, tienes suerte en los juegos de azar.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy 9 de febrero?

La vida te enseñará algo tipo: “no todo lo que brilla es oro, pero tampoco todo es tu culpa”; estarás con emociones revueltas como una licuadora, pero tranquilo o tranquila, que todo se acomodará justo cuando dejas de controlarlo todo.

Las predicciones de Libra para hoy lunes 9 de febrero

Tendrás el corazón muy abrumado y apachurrado por cosas del pasado, y que te hacen ruido como una canción dolida en la madrugada. Sentirás que algunos sueños se vean borrosos, pero recuerda que, las cosas llegan solitas.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy lunes 9 de febrero

El 9 de febrero viene cargado de oportunidades, pero también saldrán cosas y verdades muy fuertes, estas arderán pero de igual manera te van a despertar; se presentan movimientos en negocios o en cuestiones de dinero; así que, no te duermas y abre negocios que mejorarán tu economía.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy lunes 9 de febrero?

Tendrás muchas ganas de cambiar, de moverte y de hacer algo diferente porque en los últimos días has estado medio aburrido y acorralado en la rutina; recuerda que tu naciste para explorar y no quedarte parado en un solo sitio.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 9 de febrero

No vivas desconfiado de todo el mundo, pero sí para que aprendas a distinguir quién está contigo por amor y quién sólo por mero interés; no siempre la gente que te aplaude te conviene.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 9 de febrero?

El Universo te dice que ya no te descuides y menos ese cuerpazo que te cargas; porque una cosa es amarse como es y otra muy diferente abandonarte; ya no comas por comer porque luego subes unos kilitos de más.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy lunes 9 de febrero

El destino te grita que ya te pongas las pilas porque no puedes seguir abrazada o abrazado del pasado como si fuera una cobija vieja; te pones tonta o tonto con recuerdos que ya fueron e historias en las que te aferras, tu vida sigue avanzando tú fluye.