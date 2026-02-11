Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 11 de febrero de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Descubre si te toca amor, dinero, fortuna o mucho trabajo y abundancia

Nana Calistar ya tiene preparado su horóscopo de hoy miércoles 11 de febrero de 2026; la experta en las predicciones les tiene una serie de sugerencias a los 12 signos del zodiaco, donde algunos deberán enfrentarse con su destino, mientras que otros podrán disfrutar del dinero, trabajo y amor.

Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 11 de febrero

Nana Calistar les dice a los nacidos bajo el signo zodiacal de Aries que, hoy miércoles 11 de febrero de 2026, deben bajarle un poquito a la prisa y enfocarse en la inteligencia emocional; ya que son personas valientes, pero en algunas ocasiones exponen mucho el corazón como si fueran mercancía y luego terminan sufriendo.

¿Qué le depara a Tauro hoy 11 de febrero?

Nana Calistar les dice a los Tauro que el Universo les pide que mentalicen el tipo de persona que quieren atraer, ya que tienen una energía muy poderosa y lo que visualizan lo jalan; pidan algo bueno.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 11 de febrero

La vida les está abriendo puertas a nuevos caminos, pero de igual manera les está gritando que se centren un poco; ya que tienen todo para estar bien felices; pero algunas veces gastan sus energías en puras tonterías que no les dejan nada bueno.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy miércoles 11 de febrero

En este día estarás con muchas ganas de mandar todo a la ching… pero tranquilo o tranquila porque te vas a contener puesto que, ya aprendiste que muchas veces actúas por mero impulso y cuando se te baja el coraje ahí andas pidiéndoles perdón a todos.

Leo y lo que le depara el destino para hoy miércoles 11 de febrero

Mi Rey de los Signos Zodiacales, en este día la vida te va a poner frente al espejo, pero no para que te critiques, sino para que te des cuento de lo mucho que has crecido y evolucionado; estás en una etapa donde ya no te conformas con migajas en ningún aspecto de tu vida, trabajo o amor.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy 11 de febrero?

Llegan movimientos bruscos que ni tú te esperabas, estás en un punto en donde el Universo te quiere sacudir para que dejes de vivir en automático; pero ya no hagas siempre lo mismo porque, aunque no soportes la rutina, también te hartas y luego estás de malas.

Las predicciones de Libra para hoy miércoles 11 de febrero

Aguas, porque estarás con la lengua más suelta que de costumbre, y aunque tu sinceridad es un don, también puede llegar a ser tu perdición si no sabes lo que dices y a quien se lo dices; no todo lo que piensas se dice y menos frente a personas extrañas.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy miércoles 11 de febrero

La vida te pondrá en un modo de reflexión, porque eso sí, ya estuvo bueno de estar poniéndoles pedestales a simples personas mortales; nadie es perfecto ni es santo, no idealices a quien no lo merece.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy miércoles 11 de febrero?

Es momento de pensar muy bien hacia dónde te diriges y cómo vas a lograr tus metas; tus sueños son grandes y a veces te falta aterrizar este plan; no basta con querer debes trabajar y organizarse.

Capricornio y lo que le espera hoy miércoles 11 de febrero

La vida te recordará algo bien simple, los sueños se trabajan y no se cumplen sólo con desearlos, tienes todo: capacidad, inteligencia y fuerza, pero a veces te gana la desesperación o la flojera de insistir y dejar las cosas a medias.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy miércoles 11 de febrero?

La vida te está dando una sacudida muy necesaria para que aprendas a buscar a quien te quiere y te busca. Ya estuvo bien de estar mendigando atención de quien no te la da, si no te valoran a la fregada.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy miércoles 11 de febrero

Se viene una ola de chismes de los buenos, y sobre todo de declaraciones que podrán sacudirte; pero tranquila y tranquilo, que hablen las víboras porque luego ellas se tragan su veneno; ponte listo, escucha y ve de quién viene todo ese falso argumento para que lo saques de tu vida.

