Horóscopo de hoy sábado 7 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 7 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 7 de marzo de 2026

Hoy, sábado 7 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día favorece una actitud intensa y decidida para avanzar en asuntos personales. El tránsito de la Luna en Escorpio puede llevarte a mirar con mayor profundidad tus vínculos y también a tomar decisiones firmes sobre temas de recursos.

: la energía del día favorece una actitud intensa y decidida para avanzar en asuntos personales. El tránsito de la Luna en Escorpio puede llevarte a mirar con mayor profundidad tus vínculos y también a tomar decisiones firmes sobre temas de recursos. Tauro : la jornada pone el foco en las relaciones cercanas y en la forma en que compartes tu tiempo con otros. El tránsito de la Luna en Escorpio puede generar emociones fuertes que te ayuden a comprender mejor lo que realmente necesitas para sentir estabilidad.

: la jornada pone el foco en las relaciones cercanas y en la forma en que compartes tu tiempo con otros. El tránsito de la Luna en Escorpio puede generar emociones fuertes que te ayuden a comprender mejor lo que realmente necesitas para sentir estabilidad. Géminis : el día invita a prestar atención a tus rutinas y a pequeños hábitos que pueden mejorar tu vitalidad. Una organización más clara también puede ayudarte a administrar mejor ciertos gastos o compromisos.

: el día invita a prestar atención a tus rutinas y a pequeños hábitos que pueden mejorar tu vitalidad. Una organización más clara también puede ayudarte a administrar mejor ciertos gastos o compromisos. Cáncer : la energía disponible favorece momentos de disfrute y conexión con aquello que despierta entusiasmo. El tránsito de la Luna en Escorpio intensifica tu sensibilidad y puede traer gestos profundos de alguien importante.

: la energía disponible favorece momentos de disfrute y conexión con aquello que despierta entusiasmo. El tránsito de la Luna en Escorpio intensifica tu sensibilidad y puede traer gestos profundos de alguien importante. Leo: la jornada invita a dedicar tiempo al descanso y a atender asuntos del hogar que venían quedando pendientes. Ordenar tu entorno también puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad emocional.

la jornada invita a dedicar tiempo al descanso y a atender asuntos del hogar que venían quedando pendientes. Ordenar tu entorno también puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad emocional. Virgo: el día favorece conversaciones sinceras que permiten aclarar malentendidos o acercar posiciones. La Luna en Escorpio despierta intuiciones que te ayudan a tomar decisiones prácticas.

el día favorece conversaciones sinceras que permiten aclarar malentendidos o acercar posiciones. La Luna en Escorpio despierta intuiciones que te ayudan a tomar decisiones prácticas. Libra : la energía disponible te impulsa a revisar cómo estás utilizando tus recursos y tu tiempo. Una elección prudente puede ayudarte a fortalecer tu estabilidad en los próximos días.

: la energía disponible te impulsa a revisar cómo estás utilizando tus recursos y tu tiempo. Una elección prudente puede ayudarte a fortalecer tu estabilidad en los próximos días. Escorpio : el tránsito de la Luna en tu signo intensifica tu percepción y te vuelve más consciente de lo que sucede a tu alrededor. Podrías sentir un impulso fuerte de priorizar tu bienestar y de tomar decisiones que refuercen tu seguridad.

: el tránsito de la Luna en tu signo intensifica tu percepción y te vuelve más consciente de lo que sucede a tu alrededor. Podrías sentir un impulso fuerte de priorizar tu bienestar y de tomar decisiones que refuercen tu seguridad. Sagitario : la jornada invita a bajar el ritmo y observar con calma ciertas situaciones que aún no están del todo claras. Dedicar tiempo al descanso o a la reflexión puede ayudarte a recuperar energía y perspectiva.

: la jornada invita a bajar el ritmo y observar con calma ciertas situaciones que aún no están del todo claras. Dedicar tiempo al descanso o a la reflexión puede ayudarte a recuperar energía y perspectiva. Capricornio: el día favorece el contacto con amistades o proyectos compartidos que te inspiran. La Luna en Escorpio puede impulsar conversaciones profundas que abran nuevas posibilidades para el futuro.

el día favorece el contacto con amistades o proyectos compartidos que te inspiran. La Luna en Escorpio puede impulsar conversaciones profundas que abran nuevas posibilidades para el futuro. Acuario : la energía del momento te impulsa a concentrarte en objetivos importantes y a mantener constancia en lo que vienes construyendo. Una decisión tomada con serenidad puede generar resultados positivos a largo plazo.

: la energía del momento te impulsa a concentrarte en objetivos importantes y a mantener constancia en lo que vienes construyendo. Una decisión tomada con serenidad puede generar resultados positivos a largo plazo. Piscis: la jornada despierta curiosidad y deseo de explorar nuevas ideas o aprendizajes. El tránsito de la Luna en Escorpio puede llevarte a confiar más en tu intuición y a seguir un camino que te genere mayor plenitud.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: