3 maneras creativas de reciclar frascos de vidrio

Los frascos de vidrio se acumulan en las casas ya que en ellos vienen mermeladas, legumbres, entre otros alimentos. Su material nos permite poder crear objetos decorativos, funcionales y elegantes.

Caminos de la Vida | Programa 18 Agosto 2026

Por medio de la técnica de decoupage, texturas rústica o aplicación de fibras naturales, puedes decorar los frascos de vidrio para decorar tu mesa, cocina o salón. Ahora manos a la obra y crea tus mejores diseños.

¿Cómo reciclar frascos de vidrio?

Frascos organizadores con técnica Decoupage y yute

Comenzamos con esta increíble idea para crear especieros o frascos organizadores. Para poder realizarlo tienes que limpiar el frasco con alcohol para quitar los residuos. Pinta el recipiente con una pintura acrílica mate o efecto tiza con ayuda de un pincel de esponja.

Para darle un diseño más personalizado puedes rasgar una servilleta decorativa húmeda para que se integren mejor. Pégalos aplicando una capa de cola diluida en agua desde el centro hacia afuera para evitar arrugas. Al secar, sella con una capa de barniz.

Tus frascos lucirán elegantes.|Pinterest

En cuanto a la base del frasco puedes decorarla con varias cuerdas de yute. Para las tapas, corta tapones de corcho, fórralos con el mismo hilo vegetal y pégalos en el centro a modo de jaladores o pomos.

Soporte decorativo estilo metálico oxidado

Esto es ideal para colocar en las repisas o mesas. Para poder llevarla a cabo tienes que pegar el frasco sobre una lata de conserva y añade tapas de distintos tamaños e incluso un platito para armar una estructura escalonada vertical.

Vas a mezclar pintura acrílica con un poco de bicarbonato de sodio para obtener mayor adherencia y tener un acabado poroso. La pieza puede ser pintada con una base marrón chocolate y con la técnica de pincel seco (descargando casi toda la pintura en un papel), aplica toques aleatorios en tonos ocre, naranja y verde oscuro hasta lograr la apariencia de metal envejecido.

Florero o farolillo rústico con escurreplatos y algodón

Por último, tenemos esta opción que es ideal para colocar flores o iluminar ambientes. Para hacer la cubierta tienes que tomar un trozo de rejilla o malla (como la de los escurreplatos sintéticos) con un calado bonito y pégala alrededor de la parte central del frasco con silicona caliente.

Ilumina y decora tus espacios.|Pinterest

Vas a ocultar el cristal expuesto en la zona superior e inferior enrollando prolijamente hilo de algodón blanco fino. Es un elemento ideal para colocar flores secas o frescas o también para iluminar colocando una vela pequeña o luces LED en el interior.