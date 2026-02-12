Mhoni Vidente revela una aterradora predicción que podría cumplirse este año: ‘Hay que estar preparados’

Mhoni Vidente reveló una impactante y aterradora predicción sobre lo que podría ocurrir en México este 2026, relacionada con los sismos que, según ella, se avecinan en los próximos meses.

Según contó la famosa astróloga en el programa Reporte H, este es el año del sismo, por lo que habría acontecimientos que marcarán un antes y un después en el país.

“Va a ser un detonante total (…) hay que estar preparados”, señaló la pitonisa cubana.

Mhoni Vidente predijo un fuerte sismo en febrero de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente sobre los sismos en México?

Mhoni Vidente predijo que este 20, 21 y 22 de febrero podría activarse otra alerta sísmica, con epicentro en Michoacán o Guerrero, y una magnitud de 7.1 o 6.5, similar a la que se vivió el pasado 8 de febrero, con origen en Oaxaca.

Afortunadamente, no sería nada grave, explicó la tarotista, y solo quedaría en un gran susto. Sin embargo, llamó a los mexicanos a no bajar la guardia, pues aseguró que no será el último; incluso advirtió que podrían registrarse movimientos mucho más fuertes.

“Va a seguir temblando (…) hay que ser más previsores”, mencionó.

¿Cuándo será el simulacro sísmico 2026 en México?

El primer simulacro sísmico 2026 en México se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de febrero, en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

🔔 ¡SIMULACRO! 📝



🕚 Pon tu recordatorio y participa este 18 de febrero a las 11:00 h en el #PrimerSimulacro2026 por sismo 👥 Contamos contigo.



📹 #OjosDeLaCiudad#C5CorazónDeLaCDMX pic.twitter.com/ytyAvCemgb — C5 CDMX (@C5_CDMX) February 11, 2026

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el ejercicio simulará un temblor en Oaxaca de magnitud 7.2.

¿Qué otras predicciones dijo Mhoni Vidente que podrían cumplirse en 2026?

Mhoni Vidente consultó las cartas del tarot y reveló otras predicciones que, aseguró, podrían cumplirse pronto. Una de ellas es la carta del Diablo para la familia de Maribel Guardia e Imelda Tuñón, pues habría un infortunio que afectaría a su hijo.

Asimismo, visualizó cambios importantes en el crecimiento de Bad Bunny, tanto en su vida personal como en su carrera musical.

Mhoni Vidente dice que la alineación planetaria traerá grandes cambios.|(Facebook de Mhoni Vidente)

Finalmente, mencionó que la alineación planetaria —conocida por la NASA como el “desfile planetario” y que comenzará a mediados de este mes hasta el 28 de febrero— atraería energías potentes capaces de detonar cambios fatales, bélicos y conflictos de guerra, según explicó. También aseguró que Cuba sería liberada, Venezuela se fortalecería y a México “le irá de maravilla”.

“Este es el año 0. Lo que pase este año va a trascender”, concluyó.