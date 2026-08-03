Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 3 al 7 de agosto: a quién le irá mejor
En los astros están gestionándose muchos cambios y los horóscopos de Mhoni Vidente revelan qué le depara a los signos en el amor, dinero y trabajo.
La primera semana de agosto 2026 trae consigo grandes movimientos energéticos y qué mejor que estar prevenidos para cualquier adversidad que el destino pueda traer. Y en sus horóscopos semanales, Mhoni Vidente revela qué le depara los astros a los signos y en qué áreas hay mayores oportunidades en esta temporada.
Predicciones de Mhoni Vidente: los signos que tendrán mejor suerte, según los horóscopos
- Leo. Justamente en su temporada de cumpleaños, las personas de Leo pasan por uno de sus mejores momentos del 2026 gracias a la influencia que tienen los astros sobre su signo. Hay posibilidades de reconocimiento a nivel laboral y podrían emprender nuevos proyectos.
- Aries. Las energías son positivas para los que tienen el Sol en Aries en cuanto a oportunidades de mejorar sus ingresos y negociar nuevos beneficios. De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente para su canal de YouTube, NO deben postergar decisiones importantes porque esto podría arruinar sus planes.
- Virgo. A punto de que empiece su temporada de cumpleaños, los nativos del signo de Virgo van a tener una racha de aspectos positivos en todos los ámbitos de su vida. Solo tienen que evitar desesperarse y cuidar sus hábitos para prevenir dolores de cabeza que pueden arruinar sus planes en un segundo.
- Capricornio. Los del signo de Capricornio se distinguen por su disciplina en todas las actividades que realizan y estos hábitos por fin serán recompensados, según los horóscopos de Mhoni Vidente. La constancia podría traerles buenas noticias relacionadas con ascensos y contratos mejorados.
¿Qué deben cuidar los signos del 2 al 7 de agosto? Las recomendaciones del horóscopo de Mhoni Vidente
Aunque Mercurio Retrógrado ya se terminó, los horóscopos de Mhoni Vidente invitan a que los 12 signos del Zodiaco eviten entrar en conflictos y malentendidos que podrían traerles problemas, tanto en el trabajo como en la vida personal. De manera general, Tauro y Cáncer deben prestarle atención a sus gastos y no caer en despilfarros.
Por otra parte, los nativos de Libra y Géminis deben reforzar la comunicación en todos los rubros de su vida. Y por último, las personas de Escorpio, Acuario, Piscis y Sagitario, deben aprender a confiar en su intuición y aprender a decir que no antes de que las situaciones se vuelvan en su contra.