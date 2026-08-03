Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 3 al 7 de agosto: a quién le irá mejor

La primera semana de agosto 2026 trae consigo grandes movimientos energéticos y qué mejor que estar prevenidos para cualquier adversidad que el destino pueda traer. Y en sus horóscopos semanales, Mhoni Vidente revela qué le depara los astros a los signos y en qué áreas hay mayores oportunidades en esta temporada.

Predicciones de Mhoni Vidente: los signos que tendrán mejor suerte, según los horóscopos

Leo . Justamente en su temporada de cumpleaños, las personas de Leo pasan por uno de sus mejores momentos del 2026 gracias a la influencia que tienen los astros sobre su signo . Hay posibilidades de reconocimiento a nivel laboral y podrían emprender nuevos proyectos.



. Justamente en su temporada de cumpleaños, . Hay posibilidades de reconocimiento a nivel laboral y podrían emprender nuevos proyectos. Aries . Las energías son positivas para los que tienen el Sol en Aries en cuanto a oportunidades de mejorar sus ingresos y negociar nuevos beneficios. De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente para su canal de YouTube, NO deben postergar decisiones importantes porque esto podría arruinar sus planes.



. Las energías son positivas para los que tienen el Sol en Aries en cuanto a oportunidades de mejorar sus ingresos y negociar nuevos beneficios. De acuerdo con para su canal de YouTube, NO deben postergar decisiones importantes porque esto podría arruinar sus planes. Virgo . A punto de que empiece su temporada de cumpleaños, los nativos del signo de Virgo van a tener una racha de aspectos positivos en todos los ámbitos de su vida. Solo tienen que evitar desesperarse y cuidar sus hábitos para prevenir dolores de cabeza que pueden arruinar sus planes en un segundo.



. A punto de que empiece su temporada de cumpleaños, en todos los ámbitos de su vida. Solo tienen que evitar desesperarse y cuidar sus hábitos para prevenir dolores de cabeza que pueden arruinar sus planes en un segundo. Capricornio. Los del signo de Capricornio se distinguen por su disciplina en todas las actividades que realizan y estos hábitos por fin serán recompensados, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Los horóscopos de Mhoni Vidente revelaron cuáles son los signos con mayor suerte del 3 al 7 de agosto|Canva, Facebook / Mhoni Vidente

¿Qué deben cuidar los signos del 2 al 7 de agosto? Las recomendaciones del horóscopo de Mhoni Vidente

Aunque Mercurio Retrógrado ya se terminó, los horóscopos de Mhoni Vidente invitan a que los 12 signos del Zodiaco eviten entrar en conflictos y malentendidos que podrían traerles problemas, tanto en el trabajo como en la vida personal. De manera general, Tauro y Cáncer deben prestarle atención a sus gastos y no caer en despilfarros.

Por otra parte, los nativos de Libra y Géminis deben reforzar la comunicación en todos los rubros de su vida. Y por último, las personas de Escorpio, Acuario, Piscis y Sagitario, deben aprender a confiar en su intuición y aprender a decir que no antes de que las situaciones se vuelvan en su contra.