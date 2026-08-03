Ixdit sufrió un incidente en la eliminación de MasterChef 24/7 y Michelle la consoló con un inesperado gesto

El domingo de eliminación de MasterChef 24/7 del 2 de agosto se vivió con gran intensidad, no solo en la cocina, sino también de vuelta a los dormitorios. La más afectada de toda esta situación fue Ixdit, quien además de que se decepcionó de no recibir un mensaje de su hijo, sufrió una fuerte cortada en la mano que primero trató de ignorar hasta que el dolor se hizo insoportable y se le juntó con toda la tristeza.

Y aunque todos se preocuparon por ella, fue Michelle la que se acercó a su cama para consolarla y darle palabras de aliento mientras le curaba la herida, una escena que resultó sorpredente tomando en cuenta todos los conflictos que las cocineras han tenido en la competencia. Sin embargo, comprobaron que en momentos difíciles y alejados de sus seres queridos, la empatía no puede faltar.

Carmen hace las paces con Ixdit en MasterChef 24/7 y Luis lanza una especial petición para la cocinera

Las reconciliaciones de la noche no fueron solo entre Ixdit y Michelle, sino que también Luis y Carmen se acercaron a su compañera para animarla. Esto porque si bien no han tenido la mejor convivencia en las últimas semanas, ambos cocineros coincidieron en que un video de su hijo Santi habría sido más reconfortante.

Así que el veracruzano pidió que tengan este gesto con su contrincante y que pueda saber de su familia, para que esto le ayude a seguirse esforzando y dando lo mejor en cada platillo. Por otra parte, Carmen también hizo las paces con Ixdit y le dio un cálido abrazo para tratar de consolarla y que se tranquilizara un poco después de que ya llevaba un rato llorando.

En cuanto a la cocinera, le agradeció a todos los que se preocuparon por ella y se calmó una vez que externó todas sus inquietudes tras la gala de MasterChef 24/7 y la eliminación de Jazmín. Asimismo, reiteró que su queja no era en contra de Emmanuel, sino que le hubiera gustado tener noticias de sus seres queridos.