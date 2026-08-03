Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 3 de agosto

Con ayuda de la astrología occidental podemos conocer cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco y así anticipar lo que nos depara el futuro, de acuerdo con la posición de los planetas y las constelaciones.

En este sentido, el lunes 3 de agosto es un día cabalístico porque inicia la primera semana de un nuevo mes con el Sol en Leo, lo que traerá diferentes augurios para los integrantes de la rueda zodiacal.

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Los números de la suerte de tu signo hoy lunes 3 de agosto de 2026

Aries

La suerte está de tu lado, pero la energía de la Luna te pide calmar un poco tu marcha. No dejes que la prisa te sature; organiza tus prioridades y cuida de ti misma.

Números de la suerte: 01, 19 y 37.

Tauro

Tu mente tiene un poder inmenso hoy; lo que te atrevas a decretar con fe, será lo que atraigas a tu vida. Es momento de soltar el pasado y dejar fluir la abundancia.

Números de la suerte: 05, 08 y 41.

Géminis

Te esperan novedades y cambios de rumbo muy positivos gracias a la fuerza de Marte en tu signo. Disfruta de las cosas sencillas y no te involucres en la vida ajena.

Números de la suerte: 06, 13 y 24.

Cáncer

Estás en el umbral de un gran cambio. Confía ciegamente en tu intuición y sé paciente contigo y con tu pareja.

Números de la suerte: 16, 29 y 34.

Los signos del zodíaco que tendrán buena suerte con sus números mágicos hoy 3 de agosto|Pexels: cottonbro studio

Leo

Estás en tu temporada y el Sol te llena de un optimismo desbordante. Pon orden en tu mundo interno y entierra simbólicamente los errores del pasado.

Números de la suerte: 11, 31 y 39.

Virgo

Las estrellas te recomiendan organizar tus finanzas y contener los gastos innecesarios.

Números de la suerte: 04, 18 y 21.

Libra

Se avecina un día para brillar y sanar tu alma a través del perdón.

Números de la suerte: 17, 29 y 44.

Escorpio

Aquello que te agobiaba está por desaparecer. Ante los problemas familiares, mantén una postura neutral.

Números de la suerte: 10, 42 y 51.

Lo que las predicciones astrológicas le traen a cada signo del zodíaco hoy lunes 3 de agosto|Pexels: Cecilia Miraldi

Sagitario

Las circunstancias se empiezan a acomodar a tu favor.

Números de la suerte: 01, 25 y 33.

Capricornio

Las nubes grises que oscurecían tu panorama se están despejando por completo.

Números de la suerte: 17, 35 y 40.

Acuario

Si sientes que algo que anhelabas se escapó de tus manos, no te preocupes.

Números de la suerte: 06, 11 y 24.

Piscis

Es momento de balance y armonía. Deja atrás inseguridades.

Números de la suerte: 02, 19 y 45

