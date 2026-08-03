Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 3 de agosto
Conoce cuáles son los números de la suerte de cada uno de los doce signos del zodíaco y qué mensaje les tiene el universo para hoy lunes 3 de agosto
Con ayuda de la astrología occidental podemos conocer cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco y así anticipar lo que nos depara el futuro, de acuerdo con la posición de los planetas y las constelaciones.
En este sentido, el lunes 3 de agosto es un día cabalístico porque inicia la primera semana de un nuevo mes con el Sol en Leo, lo que traerá diferentes augurios para los integrantes de la rueda zodiacal.
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Los números de la suerte de tu signo hoy lunes 3 de agosto de 2026
- Aries
La suerte está de tu lado, pero la energía de la Luna te pide calmar un poco tu marcha. No dejes que la prisa te sature; organiza tus prioridades y cuida de ti misma.
Números de la suerte: 01, 19 y 37.
- Tauro
Tu mente tiene un poder inmenso hoy; lo que te atrevas a decretar con fe, será lo que atraigas a tu vida. Es momento de soltar el pasado y dejar fluir la abundancia.
Números de la suerte: 05, 08 y 41.
- Géminis
Te esperan novedades y cambios de rumbo muy positivos gracias a la fuerza de Marte en tu signo. Disfruta de las cosas sencillas y no te involucres en la vida ajena.
Números de la suerte: 06, 13 y 24.
- Cáncer
Estás en el umbral de un gran cambio. Confía ciegamente en tu intuición y sé paciente contigo y con tu pareja.
Números de la suerte: 16, 29 y 34.
- Leo
Estás en tu temporada y el Sol te llena de un optimismo desbordante. Pon orden en tu mundo interno y entierra simbólicamente los errores del pasado.
Números de la suerte: 11, 31 y 39.
- Virgo
Las estrellas te recomiendan organizar tus finanzas y contener los gastos innecesarios.
Números de la suerte: 04, 18 y 21.
- Libra
Se avecina un día para brillar y sanar tu alma a través del perdón.
Números de la suerte: 17, 29 y 44.
- Escorpio
Aquello que te agobiaba está por desaparecer. Ante los problemas familiares, mantén una postura neutral.
Números de la suerte: 10, 42 y 51.
- Sagitario
Las circunstancias se empiezan a acomodar a tu favor.
Números de la suerte: 01, 25 y 33.
- Capricornio
Las nubes grises que oscurecían tu panorama se están despejando por completo.
Números de la suerte: 17, 35 y 40.
- Acuario
Si sientes que algo que anhelabas se escapó de tus manos, no te preocupes.
Números de la suerte: 06, 11 y 24.
- Piscis
Es momento de balance y armonía. Deja atrás inseguridades.
Números de la suerte: 02, 19 y 45