La bendición que recibirá cada signo en la semana del 9 al 15 de febrero por el ingreso de Venus en Piscis

La semana del 9 al 15 de febrero de 2026 llega con una de las configuraciones más sensibles y favorables del mes: el ingreso de Venus en Piscis. Esto se produce el martes 10 y se extenderá hasta el 6 de marzo. El fenómeno marca un cambio profundo en la energía afectiva, invitando a cada signo del zodiaco a vivir los vínculos desde un lugar más empático, romántico y espiritual.

Venus (planeta del amor, el placer y los valores personales) se expresa con especial fuerza en Piscis: un signo vinculado a la intuición, la compasión y la conexión emocional. Durante estos días, la astrología señala una etapa ideal para sanar relaciones, expresar sentimientos y abrirse a experiencias amorosas más profundas y conscientes.

Predicciones para cada signo del zodiaco: la influencia del ingreso de Venus en Piscis del 9 al 15 de febrero

Aries : atraviesa una etapa de sanación emocional interna, donde puede cerrar ciclos afectivos del pasado y comprender mejor sus verdaderos deseos sentimentales.

: atraviesa una etapa de sanación emocional interna, donde puede cerrar ciclos afectivos del pasado y comprender mejor sus verdaderos deseos sentimentales. Tauro : recibe una bendición en el plano social, con oportunidades de conocer personas afines o fortalecer vínculos desde la comprensión y el apoyo mutuo.

: recibe una bendición en el plano social, con oportunidades de conocer personas afines o fortalecer vínculos desde la comprensión y el apoyo mutuo. Géminis : vive un periodo de reconocimiento emocional, donde puede sentirse valorado en el trabajo o recibir muestras de afecto inesperadas.

: vive un periodo de reconocimiento emocional, donde puede sentirse valorado en el trabajo o recibir muestras de afecto inesperadas. Cáncer : se potencia su mundo espiritual y emocional, facilitando decisiones amorosas desde la intuición y no desde el miedo.

: se potencia su mundo espiritual y emocional, facilitando decisiones amorosas desde la intuición y no desde el miedo. Leo : experimenta una transformación profunda en su manera de amar, soltando viejos patrones de control para abrirse a vínculos más honestos.

: experimenta una transformación profunda en su manera de amar, soltando viejos patrones de control para abrirse a vínculos más honestos. Virgo : mejora notablemente la comunicación en pareja, favoreciendo el diálogo sincero, la empatía y la conexión emocional real.

: mejora notablemente la comunicación en pareja, favoreciendo el diálogo sincero, la empatía y la conexión emocional real. Libra : encuentra equilibrio entre lo emocional y lo cotidiano, logrando armonizar responsabilidades con necesidades afectivas.

: encuentra equilibrio entre lo emocional y lo cotidiano, logrando armonizar responsabilidades con necesidades afectivas. Escorpio : vive una etapa de romanticismo intenso, con mayor magnetismo personal y apertura a experiencias sentimentales profundas.

: vive una etapa de romanticismo intenso, con mayor magnetismo personal y apertura a experiencias sentimentales profundas. Sagitario : se reconcilia con temas familiares, sanando heridas emocionales y fortaleciendo la sensación de pertenencia.

: se reconcilia con temas familiares, sanando heridas emocionales y fortaleciendo la sensación de pertenencia. Capricornio : logra expresar sentimientos que venía reprimiendo, permitiéndose mostrarse más vulnerable en sus vínculos.

: logra expresar sentimientos que venía reprimiendo, permitiéndose mostrarse más vulnerable en sus vínculos. Acuario : fortalece su autoestima y su valoración personal, lo que impacta positivamente en la calidad de sus relaciones.

: fortalece su autoestima y su valoración personal, lo que impacta positivamente en la calidad de sus relaciones. Piscis: con Venus en su signo, atraviesa uno de los periodos más favorables del año en el amor, el bienestar emocional y la atracción personal.

Astrología: ¿Qué trae Venus en Piscis en 2026?

El ingreso de Venus en Piscis abre una energía colectiva marcada por la empatía y la necesidad de conexión emocional profunda. Es un tránsito que favorece el amor incondicional, el perdón, la creatividad y las experiencias espirituales, tanto en vínculos de pareja como en relaciones familiares y amistades.

Durante este período, la energía disponible invita a escuchar al corazón y actuar desde la sensibilidad. Es una etapa ideal para sanar heridas afectivas, expresar emociones reprimidas y permitirse vivir el amor desde un lugar más consciente, compasivo y alineado con los verdaderos deseos del alma.