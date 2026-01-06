La hoja que debes llevar siempre en tu cartera para atraer el dinero, dicen expertos
Con este ritual le estás pidiendo al universo que te dé abundancia por tus buenas intenciones
Si quieres tener suerte en el dinero y atraer la fortuna en 2026, puedes intentar el sencillo ritual de llevar una hoja de laurel en la cartera. Esto, según los creyentes, potencia las energías del triunfo y la abundancia. Pero, ¿cómo se hace de la manera correcta?
Lo primero que debes saber es el significado del laurel en el plano espiritual. Según el Feng Shui, esta planta está relacionada con el éxito, la protección y la sabiduría. Architectural Digest la recomienda como aromatizante en el hogar para limpiar el ambiente de energías negativas y atraer la prosperidad. En ese sentido, es importante seguir una serie de pasos para activar sus poderes.
Cómo hacer el ritual de la hoja de laurel en la cartera para atraer el dinero
Para que el ritual de la hoja del laurel para atraer dinero funcione, debes limpiar primero la planta con agua purificada. Luego, continúa con este sencillo proceso:
- Toma la hoja con ambas manos.
- Cierra los ojos y mentaliza la riqueza, el dinero y la abundancia.
- Luego, simula que la hoja de laurel es un billete y guárdalo en la bolsa del pantalón.
- Finalmente, abre los ojos, toma de nuevo la planta y guardalo en la cartera al lado de los billetes.
- Debes repetir este ritual cada mes para renovar las energías.
De esta manera, según las creencias, le estás indicando al universo que mereces la abundancia y que tus intenciones son buenas. No obstante, según los horóscopos de Mhoni Vidente , hay signos que tienen más probabilidades de atraer esta energía de la fortuna.
Qué signos atraerán el dinero en 2026, según los horóscopos de Mhoni Vidente
Son 4 los signos que atraerían la abundancia y el dinero en 2026, según Mhoni Vidente:
- CÁNCER: Vivirá un avance profesional firme, con grandes posibilidades de iniciar proyectos propios y tener éxito. En el terreno sentimental, la energía fluye de forma positiva; al dejar atrás vínculos dañinos, se abre paso al amor auténtico.
- LEO: Se consolida el trabajo por cuenta propia, acompañado de estabilidad financiera y resultados visibles. En el amor, es momento de soltar pesos del pasado para dar inicio a una etapa más consciente y equilibrada.
- LIBRA: Se activan diversas fuentes de ingreso, junto con un crecimiento laboral constante y seguridad económica. Es un periodo decisivo para encontrar a la pareja ideal y resolver pendientes tanto legales como emocionales.
- ACUARIO: Llega una fase de equilibrio, abundancia y expansión personal. En el aspecto afectivo, se toman decisiones clave que fortalecen y consolidan las relaciones.