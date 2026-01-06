La hoja que debes llevar siempre en tu cartera para atraer el dinero, dicen expertos

Si quieres tener suerte en el dinero y atraer la fortuna en 2026, puedes intentar el sencillo ritual de llevar una hoja de laurel en la cartera. Esto, según los creyentes, potencia las energías del triunfo y la abundancia. Pero, ¿cómo se hace de la manera correcta?

Lo primero que debes saber es el significado del laurel en el plano espiritual. Según el Feng Shui, esta planta está relacionada con el éxito, la protección y la sabiduría. Architectural Digest la recomienda como aromatizante en el hogar para limpiar el ambiente de energías negativas y atraer la prosperidad. En ese sentido, es importante seguir una serie de pasos para activar sus poderes.

La hoja de laurel está relacionada con la abundancia y la sabiduría.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo hacer el ritual de la hoja de laurel en la cartera para atraer el dinero

Para que el ritual de la hoja del laurel para atraer dinero funcione, debes limpiar primero la planta con agua purificada. Luego, continúa con este sencillo proceso:

Toma la hoja con ambas manos.

Cierra los ojos y mentaliza la riqueza, el dinero y la abundancia.

Luego, simula que la hoja de laurel es un billete y guárdalo en la bolsa del pantalón.

Finalmente, abre los ojos, toma de nuevo la planta y guardalo en la cartera al lado de los billetes.

Debes repetir este ritual cada mes para renovar las energías.

Mete la hoja de laurel a tu cartera al final del ritual.|(ESPECIAL/CANVA)

De esta manera, según las creencias, le estás indicando al universo que mereces la abundancia y que tus intenciones son buenas. No obstante, según los horóscopos de Mhoni Vidente , hay signos que tienen más probabilidades de atraer esta energía de la fortuna.

Qué signos atraerán el dinero en 2026, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Son 4 los signos que atraerían la abundancia y el dinero en 2026, según Mhoni Vidente: