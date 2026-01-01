Los 4 signos que dominarán el año 2026 con suerte en el dinero y el amor, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló que 4 signos serán los que dominarán el año 2026 en temas relacionados con el dinero y el amor, con buena suerte en la mayoría de los meses y con cambios positivos. Los horóscopos marcarán una diferencia en los próximos meses.

En su canal de YouTube, la pitonisa cubana contó cuáles eran las predicciones que le deparan a cada signo y reveló que CÁNCER, LEO, LIBRA y ACUARIO son los elegidos. Te explicamos lo que dijo la astróloga:

CÁNCER : Tendrá crecimiento profesional sólido, con alta probabilidad de emprender y prosperar. En el amor hay energía limpia; al soltar relaciones tóxicas, aparece el amor verdadero.

: Tendrá crecimiento profesional sólido, con alta probabilidad de emprender y prosperar. En el amor hay energía limpia; al soltar relaciones tóxicas, aparece el amor verdadero. LEO : Trabajo independiente, estabilidad económica y logros visibles. En el amor libera cargas emocionales, llega una etapa más madura y estable.

: Trabajo independiente, estabilidad económica y logros visibles. En el amor libera cargas emocionales, llega una etapa más madura y estable. LIBRA : Múltiples ingresos, crecimiento laboral y estabilidad. Año clave para encontrar pareja ideal y cerrar asuntos legales o emocionales.

: Múltiples ingresos, crecimiento laboral y estabilidad. Año clave para encontrar pareja ideal y cerrar asuntos legales o emocionales. ACUARIO:Estabilidad, riqueza y expansión. Mientras que en el amor hay decisiones importantes que llevan a relaciones más sólidas.

Aun así, hay otros signos que tienen sus propias ventajas en las energías que les deparan el 2026. Aries, por ejemplo, lo tiene todo para dominar en lo económico, pero hay pruebas de transformación que debe cumplir antes, así como con retos emocionales. Capricornio está en una situación similar. Para conocer el horóscopo completo, puedes leerlo aquí mismo .

Cómo atraer el amor y el dinero en 2026

En caso de que quieras atraer el amor y el dinero para 2026, todavía estás a tiempo de hace un ritual poderoso que te podría ayudar. Algunos de los más populares, son:

El ritual de la ropa interior de colores : todavía puedes hacerlo. Elige un color de acuerdo a la energía que quieres atraer. Si es dinero, usa amarillo; si es amor, usa rojo; si buscas blanco, atraerás paz.

: todavía puedes hacerlo. Elige un color de acuerdo a la energía que quieres atraer. Si es dinero, usa amarillo; si es amor, usa rojo; si buscas blanco, atraerás paz. Rompe los platos viejos : libera las energías atrapadas al romper los platos juegos para atraer nuevas oportunidades.

: libera las energías atrapadas al romper los platos juegos para atraer nuevas oportunidades. Comer lentejas: representan la fortuna, prosperidad y la suerte.

La ropa interior amarilla atrae el dinero y la abundancia, según las creencias.|(ESPECIAL/CANVA)

De esta manera, podrás potenciar tu energía positiva o contrarrestar los retos que vienen.

Cabe señalar que, aunque Mhoni Vidente ha acertado en algunas predicciones en el pasado y sus horóscopos marcan tendencia, sus visiones carecen de sustento científico. Por ello, los temas relacionados con la suerte y el dinero deben tomarse con detenimiento.