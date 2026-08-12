MasterChef 24/7: 3 rellenos exóticos para profiteroles con un toque sofisticado y único

La Chef Lili Cuéllar le puso un toque francés a su masterclass de hoy en MasterChef 24/7 cuando le enseñó a los cocineros a preparar profiteroles , unas sabrosas galletas hechas con pasta soux como base que son ideales para rellenos tanto dulces como salados... ¡experimenta con estas 3 opciones exóticas y sofisticadas que te harán brillar a la hora del postre!

¿Qué rellenos exóticos al estilo MasterChef 24/7 para profiteroles recomienda la IA?

Como bien nos explicó la Chef Lili Cuéllar , al hornearse la pasta choux, su interior queda completamente hueco y está listo para recibir diferentes preparaciones dulces o saladas; de forma tradicional, estas galletas están rellenas de crema pastelera, nata, trufa, chocolate o helado; sin embargo, también puedes intentar con estos rellenos fuera de lo común recomendados por Google Gemini:

1. Crema de maracuyá, cardamomo y mango frito

Un equilibrio brillante entre la acidez ácida de las frutas tropicales y las notas cítricas/resinosas del cardamomo.

EL RELLENO

Base : Crema pastelera infusionada con vainas de cardamomo verde abiertas.

: Crema pastelera infusionada con vainas de cardamomo verde abiertas. Saborizante : Pulpa o puré concentrado de fruta de la pasión (maracuyá) integrado en caliente.

: Pulpa o puré concentrado de fruta de la pasión (maracuyá) integrado en caliente. Acabado: Una vez fría, se aligera mezclándola con crema montada a medio punto (crema diplomática).

El toque sorpresa: Pequeños cubos de mango salteados brevemente en mantequilla noisette con un toque de lima y sal marina, insertados en el centro del profiterol antes de servirlos.

PARA EL TOPPING:

Cobertura de craquelin de azúcar mascabado en la cubierta del choux y un fino hilo de gel de maracuyá arriba.

2. Ganache montada de té matcha, yuzu y sal de flor de cerezo

Inspirado en la repostería fusión japonesa, la astringencia herbal del té matcha contrasta con la intensidad aromática del yuzu, ideal para los fans de los sabores nipones

RELLENO:

Base : Ganache montada de chocolate blanco (mínimo 33% manteca de cacao) e infusión de té matcha de grado ceremonial.

: Ganache montada de chocolate blanco (mínimo 33% manteca de cacao) e infusión de té matcha de grado ceremonial. Infusión de sabor : Curd o gel fluido de yuzu (cítrico oriental) colocado en el núcleo del profiterol mediante una manga pastelera de boquilla fina.

: Curd o gel fluido de yuzu (cítrico oriental) colocado en el núcleo del profiterol mediante una manga pastelera de boquilla fina. Textura: La ganache se reposa 12 horas en frío antes de montarse, logrando una textura de nube ultra cremosa.

PARA EL TOPPING:

Cobertura con una fina película de chocolate blanco espolvoreado con polvo de té matcha y un cristal de sal floral.

3. Namelaka de sésamo negro, miel de azahar y jengibre confitado

Este relleno es ideal para amantes de sabores profundos, tostados y umami en la repostería dulce.

RELLENO:

Base (Namelaka) : Una técnica japonesa ("cremosidad extrema") a base de chocolate de leche, leche infusionada con pasta de sésamo negro tostado y gelatina.

: Una técnica japonesa ("cremosidad extrema") a base de chocolate de leche, leche infusionada con pasta de sésamo negro tostado y gelatina. Matiz aromático: Un hilo interno de miel de azahar infusionada ligeramente con jengibre fresco.

PARA EL TOPPING:

Profiterol con craquelin negro (hecho incorporando pasta de sésamo o carbón activado a la masa del craquelin) y semillas de sésamo blanco tostado por encima.

Como ves, los profiteroles se prestan muy bien para intentar fusiones de sabores que podrían convertirse en tus favoritos, todo con ese toque al estilo MasterChef 24/7 que seguramente podría hacerte triunfar ante los Jueces del reality… ¿te animas a probar?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?