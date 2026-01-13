Los 4 signos del zodiaco que podrían ganar la lotería de México en enero, según la IA

Podrías tener suerte en el dinero este mes de enero de 2026 y quizá ni cuenta te habías dado. Según la Inteligencia Artificial (IA), los astros beneficiarán en estos días a cuatro signos con abundancia , y es posible que incluso puedan ganarse la lotería en México.

Le pedimos a ChatGPT que analizara las cartas del tarot para conocer las predicciones de los horóscopos de este mes, y reveló que Tauro, Leo, Sagitario y Piscis tienen todo el terreno preparado para atraer el dinero.

TAURO : Tauro está regido por Venus, planeta asociado al dinero, el valor personal y la abundancia. En enero, varios tránsitos activan su zona de recursos y estabilidad económica. Para Tauro, la suerte puede llegar de forma inesperada, especialmente si sigue su intuición y participa sin obsesionarse. Es un signo que atrae lo material cuando está en calma. Números de la suerte: 6, 14, 22, 33

LEO: Leo vive un mes con fuerte impulso energético en temas de reconocimiento y recompensas. El Sol —su regente— potencia su magnetismo, lo que en astrología se traduce en golpes de suerte. Enero favorece a Leo en juegos de azar porque su energía expansiva y confiada suele alinearse con premios inesperados. Números de la suerte: 1, 9, 19, 28

Los astros dicen que 4 signos están de suerte en el dinero este mes.|(ESPECIAL/CANVA)

SAGITARIO : Sagitario es el signo más afortunado del zodiaco, regido por Júpiter, planeta de la expansión y la buena fortuna. En enero, su optimismo natural se ve respaldado por tránsitos que favorecen riesgos calculados. Si alguien juega “por corazonada”, Sagitario tiene altas probabilidades de acertar. Números de la suerte: 3, 7, 21, 27

PISCIS: Piscis conecta profundamente con lo intangible y la intuición. Durante enero, su sensibilidad está especialmente afinada, lo que puede traducirse en presentimientos acertados, números que "resuenan" o decisiones tomadas desde el instinto. En astrología, cuando Piscis confía en su percepción, la suerte suele sorprenderlo. Números de la suerte: 2, 11, 18, 29

Aunque se trata de una creencia, solo uno de los signos anteriormente mencionados por la IA coincide con l as predicciones de Mhoni Vidente sobre cuáles personas estarán bendecidas en todo el año 2026 por el dinero y el amor.

Cuáles son los signos que tendrán suerte en el dinero en 2026, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló a inicios de este año en un video para su canal de YouTube que CÁNCER, LEO, LIBRA y ACUARIO son los elegidos para dominar el año con suerte, aunque algunos de ellos tendrán que superar algunas pruebas para poder conseguirlo.