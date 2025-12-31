Los 4 signos que están castigados y cerrarán el año con mala suerte, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló las predicciones y los horóscopos de cada signo para el cierre de año, señalando que serán cuatro los castigados, por lo que podrían enfrentar mala suerte este 31 de diciembre e iniciar el Año Nuevo 2026 con el pie izquierdo.

Según explicó la famosa astróloga en su canal de YouTube, los signos de Virgo, Escorpio, Acuario y Piscis enfrentarán bloqueos, advertencias o procesos pendientes, lo que representará un reto para cerrar el año.

VIRGO : Es uno de los signos más contenidos al cierre del año. Aunque se habla de estabilidad, no hay golpes de suerte ni avances inmediatos , sino un llamado interno: perdonar, soltar y trabajar en lo emocional.

: Es uno de los signos más contenidos al cierre del año. Aunque se habla de estabilidad, , sino un llamado interno: perdonar, soltar y trabajar en lo emocional. ESCORPIO : Aunque el mensaje para 2026 es prometedor, el cierre de año viene condicionado : problemas de salud (garganta) y la obligación de pagar deudas.

: Aunque el mensaje para 2026 es prometedor, : problemas de salud (garganta) y la obligación de pagar deudas. ACUARIO : El mensaje es claro: soltar lo que no se resolvió. No hay anuncios de dinero, sorpresas ni golpes de fortuna, sino limpieza energética y emocional.

: El mensaje es claro: soltar lo que no se resolvió. No hay anuncios de dinero, sorpresas ni golpes de fortuna, sino limpieza energética y emocional. PISCIS: Aunque se menciona que “está en su momento de merecer”, el cierre del año viene acompañado de advertencias de salud y pendientes administrativos.

En ese sentido, los signos que tendrán suerte en este cierre de año son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra y Capricornio. No obstante, todavía estás a tiempo de potenciar esa suerte y cerrar los ciclos de una vez por todas.

Cómo hacer el ritual para cerrar ciclos el fin de año

Si quieres soltar lo malo y cerrar los ciclos de lo que viviste en 2025 de una vez por todas, existe un ritual de fuego que puedes hacer:

