Los 4 signos que están castigados y cerrarán el año con mala suerte, según los horóscopos de Mhoni Vidente
No todos los signos podrán cerrar sus ciclos este fin de año; estos son los que tienen grandes cambios y procesos que resolver.
Mhoni Vidente reveló las predicciones y los horóscopos de cada signo para el cierre de año, señalando que serán cuatro los castigados, por lo que podrían enfrentar mala suerte este 31 de diciembre e iniciar el Año Nuevo 2026 con el pie izquierdo.
Según explicó la famosa astróloga en su canal de YouTube, los signos de Virgo, Escorpio, Acuario y Piscis enfrentarán bloqueos, advertencias o procesos pendientes, lo que representará un reto para cerrar el año.
- VIRGO: Es uno de los signos más contenidos al cierre del año. Aunque se habla de estabilidad, no hay golpes de suerte ni avances inmediatos, sino un llamado interno: perdonar, soltar y trabajar en lo emocional.
- ESCORPIO: Aunque el mensaje para 2026 es prometedor, el cierre de año viene condicionado: problemas de salud (garganta) y la obligación de pagar deudas.
- ACUARIO: El mensaje es claro: soltar lo que no se resolvió. No hay anuncios de dinero, sorpresas ni golpes de fortuna, sino limpieza energética y emocional.
- PISCIS: Aunque se menciona que “está en su momento de merecer”, el cierre del año viene acompañado de advertencias de salud y pendientes administrativos.
En ese sentido, los signos que tendrán suerte en este cierre de año son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra y Capricornio. No obstante, todavía estás a tiempo de potenciar esa suerte y cerrar los ciclos de una vez por todas.
Cómo hacer el ritual para cerrar ciclos el fin de año
Si quieres soltar lo malo y cerrar los ciclos de lo que viviste en 2025 de una vez por todas, existe un ritual de fuego que puedes hacer:
- Tienes que prender una vela roja, naranja o blanca.
- Escribe en un papel el deseo más importante que tengas para 2026 y léela en voz alta.
- Acerca el papel al fuego de la vela sin quemarlo y di la siguiente frase: “Activo mi energía. Enciendo mi camino”.
- Guarda el papel en tu cartera o la agenda.