Horóscopo semanal de Mhoni Vidente, de hoy 22 al viernes 26 de junio de 2026: las predicciones que lo cambiarán todo

A partir de hoy, lunes 22 de junio, el destino de los signos del zodiaco podría dar un giro importante con la llegada de una nueva semana llena de retos y oportunidades. Según las predicciones de Mhoni Vidente , la cercanía de la Luna Llena de Fresa traerá una energía intensa que influirá en todo el horóscopo, generando tanto momentos favorables como desafíos que podrían marcar el rumbo de los próximos días.

La influencia de este fenómeno astral se extenderá durante la semana, del 22 al 26 de junio, impulsando cambios en el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Algunos signos recibirán una dosis extra de suerte y crecimiento, mientras que otros deberán actuar con cautela para evitar conflictos o malas decisiones. Estas son las predicciones que Mhoni Vidente tiene para cada uno de los signos del zodiaco:

ARIES

La energía de El Emperador llega para recordarte que es momento de tomar el control de tu destino y construir la vida que realmente deseas. Esta semana, las estrellas te impulsan a enfocarte en tu crecimiento personal, dejando atrás relaciones y círculos que ya no aportan a tu evolución. La prosperidad llega cuando te rodeas de personas que suman y te inspiran. Tus números de la suerte son 22, 31 y 33. En el amor, las mejores compatibilidades se presentan con Leo, Virgo y Capricornio, mientras que para algunos Aries podría anunciarse la llegada de un embarazo o una importante noticia familiar.

TAURO

El universo te presenta La Carta del Juicio, un poderoso llamado a la renovación. Es tiempo de cerrar definitivamente los ciclos del pasado, sanar heridas emocionales y liberarte de aquello que ya cumplió su propósito en tu vida. Tu salud mental será la clave para atraer abundancia y estabilidad. Los números mágicos que te acompañan son 35, 66 y 72. En asuntos económicos, se abre una etapa ideal para emprender negocios, concretar inversiones y fortalecer proyectos laborales que prometen crecimiento.

GÉMINIS

La luz de El Sol ilumina tu camino y te convierte en uno de los signos más favorecidos de la semana. Es momento de brillar sin miedo, consentirte y apostar por tu bienestar. Todo lo que hagas para elevar tu autoestima regresará multiplicado en oportunidades. Tus números de la suerte son 10, 14 y 21. En el amor, se acerca una persona sincera y leal que podría marcar una nueva etapa sentimental. Aries, Acuario y Libra serán tus mejores afinidades energéticas.

CÁNCER

Bajo la protección de La Estrella, atraviesas uno de los periodos más afortunados y luminosos del año. Tu energía se fortalece, los caminos se abren y las bendiciones comienzan a manifestarse. Celebra tu cumpleaños con gratitud porque el universo tiene grandes recompensas preparadas para ti. Los números de la fortuna son 11, 12 y 27. En el ámbito profesional, llegan oportunidades de crecimiento, reconocimiento y una estabilidad económica que tanto habías estado buscando.

LEO

La poderosa energía de La Rueda de la Fortuna anuncia cambios positivos y giros inesperados a tu favor. Sin embargo, el tarot te aconseja dejar atrás el papel de víctima y recordar el enorme poder que habita en ti. Cuando recuperas tu dignidad y confianza, la abundancia encuentra el camino hacia tu vida. Tus números mágicos son 03, 22 y 26. En el amor, los viajes y nuevos encuentros podrían acercarte a personas con una gran compatibilidad sentimental.

VIRGO

El Mundo marca el inicio de una etapa de orden, madurez y logros personales. El universo te invita a reorganizar tus prioridades y retomar el control de aquellos aspectos que habías descuidado. Todo lo que pongas en orden comenzará a fluir con mayor facilidad. Los números de la suerte son 07, 15 y 26. En cuestiones del corazón, tu magnetismo estará en su punto más alto, convirtiéndote en el gran conquistador de la semana. Aries, Virgo y Capricornio serán tus mejores conexiones amorosas.

LIBRA

Las cartas revelan una energía de abundancia inmediata para tu signo. El dinero puede llegar de manera rápida e inesperada, pero será fundamental actuar con inteligencia y prudencia. Al mismo tiempo, el universo te pide proteger tu energía de personas tóxicas que podrían generar desgaste emocional. Tus números de la fortuna son 30, 54 y 67. En temas económicos, aparecen oportunidades para generar ingresos extra y fortalecer tus finanzas. No descuides tu salud y presta atención a las señales de tu cuerpo.

ESCORPIÓN

La presencia de La Torre señala transformaciones importantes que te ayudarán a liberar cargas innecesarias. Esta semana, el mayor reto será controlar tu temperamento y evitar involucrarte en problemas que no te pertenecen. No cargues responsabilidades ajenas cuando el universo te pide enfocarte en tu propia evolución. Los números de la suerte son 13, 18 y 45. En el amor, las bendiciones llegan para ti, pero será necesario practicar la comprensión y la flexibilidad para fortalecer tus relaciones.

Este es el horóscopo de ESCORPIÓN para hoy, según Mhoni Vidente.|(Gemini)

SAGITARIO

Con la fuerza de El Carruaje, el tarot te impulsa a seguir avanzando sin mirar atrás. Ningún obstáculo será más grande que tu determinación, siempre y cuando mantengas el enfoque y la confianza en tus capacidades. No permitas que los conflictos te distraigan de tus metas. Tus números mágicos son 02, 05 y 34. En el aspecto financiero, es un excelente momento para ordenar tus cuentas, liquidar deudas y comenzar un proceso de sanación económica que te dará tranquilidad.

CAPRICORNIO

La energía de El Loco te recuerda que cada proceso tiene su tiempo perfecto. Aunque desees acelerar ciertos resultados, el universo te pide paciencia y confianza en el camino que estás recorriendo. No fuerces situaciones que todavía están madurando. Los números de la suerte son 01, 29 y 30. En el amor, aparecen nuevas oportunidades sentimentales con personas compatibles y de gran interés. El consejo del tarot es claro: no regreses a historias del pasado que ya terminaron su ciclo.

ACUARIO

El Ermitaño ilumina tu sabiduría interior y te convierte en guía para quienes buscan consejo y apoyo. Tu intuición estará más fuerte que nunca, por lo que deberás escuchar con atención los mensajes que el universo envía a través de tus corazonadas. Tu luz será capaz de orientar tanto tu camino como el de quienes te rodean. Los números de la fortuna son 17, 20 y 28. En temas personales, cuida tu salud y aprovecha este periodo para conectar con tu espiritualidad.

PISCIS

La energía serena de La Templanza llega para recordarte que ninguna tormenta es eterna. Aunque existan situaciones que generen incertidumbre, el universo te pide mantener la calma y confiar en que todo encontrará su equilibrio. La paciencia será tu mayor aliada para tomar las mejores decisiones. Tus números de la suerte son 09, 13 y 17. En el amor, será momento de actuar con honestidad y firmeza, tomando decisiones importantes que te permitan avanzar sin cargas emocionales ni situaciones ambiguas.