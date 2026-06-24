5 diseños de uñas efecto espejo que serán tendencia

El mundo de la manicura es realmente amplio por lo que podemos encontrar una gran cantidad de diseños y texturas para lucir en diferentes temporadas. En esta oportunidad las uñas efecto espejo se han posicionado como las más pedidas en los salones de belleza.

Esta tendencia fue impuesta por una manicurista coreana quien manifiesta que se inspiró en las texturas cromadas reflejantes y en la estética de las bolas de espejo de discoteca. Así es que se reinterpretó el clásico patrón de tablero de ajedrez de una manera más futurista y fácil de llevar.

Con esta técnica tienes como resultado una manicura compuesta por pequeños cuadrados de efecto espejo y reflejan la luz cada vez que mueves tus manos.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas espejo?

Para realizar la manicura de uñas espejo no se necesita hacer una técnica difícil. Se comienza con una base de gel magnético en tono rosados y se coloca cuidadosamente las piezas rectangulares plateadas que crean el efecto espejo. Por último, debes colocar una fina capa de Pink syrup gel para obtener una acabada brillante y uniforme.

Las manicuras efectos espejos son muy versátiles por lo que se pueden adaptar a cualquier color de uña. En las pasarelas se han utilizado desde tonos rosados hasta rojos vibrantes y pasando por el blanco impoluto.

Algunos diseños son:

Uñas efecto espejos de colores

En este caso la manicura efecto espejos se basa en utilizar diversos colores en cada una de tus uñas, así tendrás un acabado divertido y elegante.

Manicura efecto espejos en plateado

Otra opción es mucho más sencilla que la anterior ya que solamente debes utilizar el color plateado en tus uñas para obtener un estilo más sobrio.

Uñas efecto espejos en color rosa

Para las amantes del rosado esta es una opción ideal ya que se puede jugar con los diferentes tonos de este color y lucir una manicura sumamente femenina.

Manicura efecto espejos combinada con nail art

En este caso nos encontramos con una manicura más arriesgada debido a que el diseño te lleva a tener en una mano el efecto espejo y en la otra mano realizar diseños que pueden llevar líneas, puntos o lo que tú quieras.

Uñas efecto espejos en tonos cálidos

Por último, tenemos este diseño que consiste en colocar diferentes espejitos en colores cálidos para crear una sensación gratificante y elegante.