Los ojos grandes son para muchas uno de los rasgos más anhelados en el rostro, tanto que existen técnicas para agrandar la forma natural de nuestra mirada.

Sin embargo, las personas que tienen esta amplitud, necesitan saber bien cómo jugar con sombras y delineados para que sus ojos destaquen, pero sin caer en el exceso o terminar con un look que endurezca las facciones o que resulte demasiado pesado para la vida cotidiana.

La clave está en el equilibrio, que te permitirá lucir una mirada impactante, pero sofisticada, sin ocultar el tamaño, solo definiendo la forma y añadiendo profundidad a través de técnicas que estén en armonía con el resto del rostro.

Noticias Colima del 24 de abril 2026

Los 7 looks para ojos grandes sin sobrecargar

Delineado tightlining

En lugar de un trazo grueso sobre las pestañas, delinea la línea de agua superior, esto definirá la base del ojo y dará densidad a las pestañas sin quitarle espacio al párpado.

Maquillaje de delineado tightlining|Pinterest

Sombras mate en tonos tierra

Utiliza un color café suave en todo el párpado móvil, al ser mate, este absorberá la luz y dará una profundidad natural al ojo para que se vea más definido y no saltón.

Maquillaje de ojos grandes con sombras mate|Pinterest

Smokey difuminado

Usa un color oscuro cerca de las pestañas y difumínalo hacia arriba hasta que desaparezca por completo. La clave está en que no haya cortes marcados, así podrás evitar un efecto teatral.

Enfoque en las pestañas

Deja las sombras de lado y solo aplica una buena máscara de pestañas que las separe y alargue. Al estar bien definidas, tu mirada se abrirá de forma orgánica sin necesidad de pigmentos.

Las pestañas bien definidas dan protagonismo a los ojos grandes|Pinterest

Cat eye con sombra

Cambia el delineador por una sombra oscura que aplicarás con un pincel sesgado para un efecto más suave y romántico.

Punto de luz en el lagrimal

Para dar un toque de brillo deberás aplicar un poco de iluminador en el lagrimal, esto centrará la atención en tus ojos.

Punto de luz en el lagrimal para maquillar ojos grandes|Pinterest

Delineado inferior suave

Aplica un poco de sombra bronce o café bajo las pestañas inferiores y difumina bien. Así enmarcas y equlibras tus ojos grandes.

