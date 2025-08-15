10 datos asombrosos de las granjas que seguro no conocías

Las granjas son más que simples espacios agrícolas: son escenarios llenos de vida, innovaciones sorprendentes y comportamientos animales insólitos. Más allá de su función productiva, guardan secretos que despiertan admiración, curiosidad y, a veces, una buena dosis de asombro. A continuación, te presento diez datos curiosos sobre las granjas que seguramente te harán verlas con otros ojos.

1.Granjas flotantes

En Róterdam, existe la primera granja lechera flotante del mundo, donde 40 vacas viven en una estructura flotante, producen leche y yogur, y aprovechan residuos como césped de parques y desechos alimenticios para su alimentación.

2. Agricultura vertical urbana

Las granjas verticales o “farmscrapers”, cultivan plantas en edificios de varios pisos usando hidroponía o aeroponía. Una granja vertical de 30 pisos podría alimentar a más de 10 000 personas, aunque el alto consumo energético sigue siendo un reto.

3. Granja de pizza

En EE. UU. existen fincas educativas llamadas “pizza farms”, diseñadas con parcelas en forma de rebanadas de pizza donde se cultivan ingredientes como trigo, tomates, hierbas y cría de animales para elaborar pizzas directamente en la granja.

4. Conejos nutricionalmente eficientes

Los conejos consumen sus propias heces (cecotrofos) para absorber nutrientes esenciales en un segundo proceso digestivo,

5. Gallinas memoriosas

Son capaces de reconocer más de 100 rostros humanos u otros y no olvidan quienes se han portado bien o mal con ellas.

6. Cabras con visión panorámica

Las cabras tienen pupilas rectangulares que les permiten tener una visión panorámica de casi 320 °.

7. Cerdos que no sudan

A diferencia de lo que indica la expresión popular, los cerdos carecen de glándulas sudoríparas y se refrescan sumergiéndose en lodo o agua.

8. Vínculos entre vacas

Las vacas forman amistades profundas: separarlas de su “mejor amiga” causa estrés, disminución del apetito y aumento del cortisol.

9. Inteligencia porcina

Los cerdos están considerados como uno de los animales más inteligentes (cuartas en el reino animal) y pueden correr hasta 11 mph, casi 18 km/h.

10. Animales guardianes naturales

En algunas granjas, las llamas actúan como “vigilantes”: tienen gran oído y buena visión, y llegan incluso a ahuyentar depredadores como coyotes para proteger ovejas o cabras.

