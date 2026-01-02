Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana, del 2 al 4 de enero de 2026

Con el Año Nuevo 2026, las energías apuntan en distintas direcciones y este fin de semana marca el inicio del camino que definirá el tono, los retos y las áreas de crecimiento de cada signo. Según Mhoni Vidente, será un preludio que se irá construyendo a lo largo del año.

Por eso, aquí te compartimos las predicciones que le deparan a cada signo del zodiaco del viernes 2 al domingo 4 de enero de 2026.

ARIES

El arranque de 2026 te encuentra con una energía inquieta y enfocada en lo práctico. Este fin de semana será clave para ordenar planes económicos y tomar decisiones rápidas, incluso impulsivas, que marcarán el ritmo del año. Aunque el amor todavía se siente frágil, comienzas con claridad mental y ganas de moverte, viajar o cambiar de entorno.

Este es el horóscopo de hoy de Mhoni Vidente para Aries.|(Especial/Canva/FB Mhoni Vidente)

TAURO

Inicias 2026 con una vibración emocional fuerte. Este fin de semana activa conversaciones importantes sobre compromisos, relaciones y futuro, incluso noticias inesperadas. De acuerdo con la vidente , es un comienzo que te invita a replantear tu estabilidad emocional y a sembrar desde ahora lo que después crecerá en el amor y lo laboral.

GÉMINIS

El año arranca con una sensación de ajuste interno. Este fin de semana será ideal para cerrar ciclos, organizar finanzas y soltar cargas mentales. No es un inicio acelerado, sino que consciente: empiezas 2026 entendiendo que la estabilidad emocional será tu mayor reto… y tu mayor aprendizaje.

CÁNCER

Comienzas 2026 con una energía positiva y esperanzadora. Este fin de semana se siente como una recompensa emocional tras meses de esfuerzo. Hay claridad en lo laboral y señales de crecimiento si confías en tus capacidades. Es un arranque que te invita a creer en ti y soltar viejas decepciones.

LEO

El inicio de 2026 te pone frente a una verdad: necesitas avanzar más ligero. Este fin de semana será ideal para perdonar, pagar pendientes y tomar decisiones que te liberen. No es un comienzo explosivo, pero sí firme. Empiezas el año con la intención clara de construir algo propio y estable.

Qué dice el horóscopo de Leo para hoy, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA/Mhni Vidente)

LIBRA

Arrancas 2026 enfocado en el trabajo y el dinero. Este fin de semana puede traer oportunidades laborales, acuerdos o nuevas responsabilidades. Emocionalmente sigues en proceso, pero el año inicia con bases sólidas. Es un comienzo que te recuerda que primero debes ordenar tu vida antes de compartirla.

ESCORPIO

El fin de semana con el que inicia 2026 será confrontativo, pero necesario. Te obliga a poner límites, cortar vínculos desgastantes y revisar tu actitud. No es un arranque cómodo, pero sí transformador. El año empieza pidiéndote madurez emocional y coherencia entre lo que dices y haces.

SAGITARIO

Comienzas 2026 con una sensación de pausa reflexiva. Este fin de semana será clave para definir objetivos reales y dejar de postergar decisiones importantes. No es un inicio acelerado, sino estratégico. Empiezas el año con la necesidad de pensar antes de actuar y de elegir con más conciencia.

CAPRICORNIO

El año arranca con movimiento social y oportunidades. Este fin de semana puede traer encuentros importantes, contactos clave o conversaciones que abrirán puertas. Sin embargo, también te recuerda que no debes cargar con problemas viejos. El inicio de 2026 te pide equilibrio entre ambición y responsabilidad emocional.

ACUARIO

Inicias 2026 con una energía decisiva. Este fin de semana podrías enfrentar una elección importante relacionada con trabajo, relaciones o rumbo personal. El año empieza empujándote a actuar, no a dudar. Es un arranque que confirma que la estabilidad llega cuando confías en tus decisiones.

PSICIS

Comienzas 2026 con claridad mental y emocional. Este fin de semana se siente como un nuevo comienzo real, donde te atreves a decir lo que quieres y lo que ya no toleras. El año arranca favoreciendo compromisos, cambios laborales y decisiones firmes. Empiezas fuerte, pero con sensibilidad.