Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 13 al 17 de abril de 2026
Las predicciones de la famosa astróloga advierten a cambios positivos para la mayoría, pero con retos que deben superar
Mhoni Vidente reveló los horóscopos de cada signo con predicciones semanales que abarcan desde hoy, lunes 13, hasta el viernes 17 de abril de 2026.
Según la famosa astróloga cubana, las cartas del tarot anticipan nuevos cambios para algunos signos tras el regreso de las vacaciones, un periodo que ayudó a limpiar energías. Estas fueron sus visiones…
- ARIES: Semana de reacomodar tu futuro y buscar estabilidad económica. El día 13 de abril será clave para recibir dinero y cerrar ciclos laborales. Enfócate en tu crecimiento personal y no permitas que otros se aprovechen de tu bondad.
- TAURO: La rueda de la fortuna llega a tu vida preparándote para tu cumpleaños. Es momento de hacer cambios en tu hogar y enfocarte en la constancia profesional. El 17 de abril destaca como un día excelente para propuestas de negocios.
- GÉMINIS: La carta del mago te invita a pedir y recibir abundancia, dejando atrás resentimientos pasados. Es vital establecer límites claros y rodearte de personas que sumen a tu vida. El día 15 de abril es ideal para mejorar tus finanzas.
- CÁNCER: Mantente alerta ante energías negativas y abre bien los ojos en tu entorno laboral. Protege tu paz espiritual y utiliza el agua como aliado para limpiar tu energía. El 16 de abril será un día crucial para tomar decisiones firmes.
- LEO: El ermitaño te guía para encontrar soluciones a proyectos que estaban estancados. Es tiempo de recuperar dinero y ser cauteloso con tu patrimonio ante las envidias. El 16 de abril es tu mejor día para consolidar metas.
- VIRGO: El as de oro augura prosperidad y estabilidad, así que confía plenamente en tu capacidad. Cuida tu alimentación y gestiona mejor tus deudas para liberarte de presiones innecesarias. El 17 de abril es tu día de mayor éxito.
- LIBRA: La templanza te aconseja mantener la calma ante situaciones complicadas. Es necesario hacer una depuración de personas tóxicas y enfocarte en tu bienestar físico. El 16 de abril será un día muy favorable para nuevos planes laborales.
- ESCORPIO: El mundo indica que es momento de viajar y ampliar tus horizontes profesionales. Aprende a controlar tus impulsos y manifiesta activamente lo que deseas lograr. Tu mejor día es el 14 de abril, enfocado en el crecimiento económico.
- SAGITARIO: El sol ilumina tu camino hacia la estabilidad y el crecimiento personal. Aprovecha esta energía para organizar tus finanzas y buscar nuevas oportunidades de desarrollo profesional. El 17 de abril será un día cabalístico para tu fortuna.
- CAPRICORNIO: La carta del carruaje simboliza avance y reencuentros positivos para tu vida. Es fundamental que aproveches este impulso para sacar adelante tus proyectos pendientes. El 13 de abril destaca como el día ideal para concretar éxitos.
- ACUARIO: Debes reinventarte y dejar de agachar la cabeza ante situaciones injustas. La llegada de una sorpresa económica te dará la estabilidad que tanto has buscado. Cuida tu garganta y mantente alejado de chismes para proteger tu energía.
- PISCIS: La carta del loco te impulsa a buscar tu triunfo personal y amor propio. Elimina de tu vida lo que no te permite crecer y no temas al qué dirán. El 16 de abril será un día clave para recibir buenas noticias económicas.