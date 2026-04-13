Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 13 al 17 de abril de 2026

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de cada signo con predicciones semanales que abarcan desde hoy, lunes 13, hasta el viernes 17 de abril de 2026.

Según la famosa astróloga cubana, las cartas del tarot anticipan nuevos cambios para algunos signos tras el regreso de las vacaciones, un periodo que ayudó a limpiar energías. Estas fueron sus visiones…

ARIES: Semana de reacomodar tu futuro y buscar estabilidad económica. El día 13 de abril será clave para recibir dinero y cerrar ciclos laborales. Enfócate en tu crecimiento personal y no permitas que otros se aprovechen de tu bondad.

TAURO : La rueda de la fortuna llega a tu vida preparándote para tu cumpleaños . Es momento de hacer cambios en tu hogar y enfocarte en la constancia profesional. El 17 de abril destaca como un día excelente para propuestas de negocios.

: La rueda de la fortuna llega a tu vida . Es momento de y enfocarte en la constancia profesional. El 17 de abril destaca como un día excelente para propuestas de negocios. GÉMINIS : La carta del mago te invita a pedir y recibir abundancia , dejando atrás resentimientos pasados. Es vital establecer límites claros y rodearte de personas que sumen a tu vida. El día 15 de abril es ideal para mejorar tus finanzas.

: La carta del mago te invita a , dejando atrás resentimientos pasados. Es vital establecer límites claros y a tu vida. El día 15 de abril es ideal para mejorar tus finanzas. CÁNCER : Mantente alerta ante energías negativas y abre bien los ojos en tu entorno laboral. Protege tu paz espiritual y utiliza el agua como aliado para limpiar tu energía. El 16 de abril será un día crucial para tomar decisiones firmes.

: y abre bien los ojos en tu entorno laboral. y utiliza el agua como aliado para limpiar tu energía. El 16 de abril será un día crucial para tomar decisiones firmes. LEO: El ermitaño te guía para encontrar soluciones a proyectos que estaban estancados. Es tiempo de recuperar dinero y ser cauteloso con tu patrimonio ante las envidias. El 16 de abril es tu mejor día para consolidar metas.

Mhoni Vidente reveló las predicciones de cada signos, según los horóscopos de abril de 2026.|(Canva/Facebook de Mhoni Vidente)